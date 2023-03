Pidieron tres años de prisión para el bombero que atropelló y mató a un joven en Mar Chiquita

Tras dos jornadas de debate en el Juzgado Correccional N°5, la fiscalía y el particular damnificado pidieron que el sujeto que el 9 de enero de 2021 atropelló y mató a Santiago Gómez Dalponte en Mar Chiquita sea condenado a tres años de prisión en suspenso y se lo inhabilite para conducir durante diez años.

Un mes después del siniestro colocaron una estrella amarilla en el lugar.

Para el fiscal Pablo Cistoldi y la abogada Martina Papadópulos consideraron que Mauro D’Onofrio circulaba a excesiva velocidad por la avenida San Martín en el balneario parque Mar Chiquita, atropelló a la víctima y la arrojó varios metros, provocándole la muerte. Ambos también le solicitaron al Juez Leonardo Celsi que imponga como regla de conducta la realización de un curso de manejo defensivo .

Por su parte, la defensa del ex bombero a cargo del abogado Claudio Bardelli pidió la absolución al considerar que no está determinada que clase de vía es el acceso donde se produjo el siniestro y una supuesta inconducta del peatón. El profesional también planteó, según una tabla, que el rodado circulaba a entre 40 y 60 kilómetros por hora y no a más de 80, como establecieron las pericias que se presentaron en el debate.

El hecho ocurrido hace más de dos años en inmediaciones de la comisaría del acceso a Mar Chiquita fue calificado como homicidio culposo agravado por manejo imprudente de vehículo automotor.