Alvarado se trajo otro empate de Buenos Aires

Siempre sumar de visitante es bueno para Alvarado. Tendría más valor si lograra sumar de a tres como local, pero al menos no se quedó con las manos vacías y es otro rival que no se le escapa en la lucha que tiene, a prior, en la temporada, que es evitar el descenso. El conjunto de César Vigevani sufrió un tempranero gol en contra, pero por suerte no se entregó, fue a buscar y, en una pelota parada, Nicolás Ortiz selló el empate que no se movió más para la igualdad 1 a 1 ante Defensores de Belgrano en Capital Federal, por la novena fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

NOTA EN DESARROLLO