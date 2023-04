Murió su perro, le regalaron otro pero se lo “llevaron” frente a su casa: lo busca con desesperación

Una familia marplatense busca con desesperación a una cachorro de raza galgo, que fue visto por última vez el sábado 8 de abril, cuando era llevado por un hombre, que lo había recogido de la calle, en el barrio El Progreso.

“Me fui a trabajar, alguno dejó la puerta abierta del patio y la cachorra salió. Como es chiquita, de 2 meses, no usaba collar. Después mis hijos se dieron cuenta pero ya era tarde. Cuando vimos un video de una cámara de seguridad, vimos que hay una persona que lo ve y se lo lleva como si fuera de él. No sabemos si lo robó o no, así que pedimos que lo devuelva. Estamos desesperados”, contó a 0223, Alejandra.

La dueña de la mascota, que vive en la zona de Juana Manso entre Fortunato de la Plaza y Lebensohn, para recuperarla comenzó a través de las redes a difundir el caso. “La perrita me la regaló mi cuñado, porque hace poco había muerto mi perro. No lo evalué aún pero si me la devuelven, capaz que algo le voy a dar. Es parte de la familia”, lamentó.

Cualquier información que pueda ayudar a recupera a la cachorra, favor de comunicarse al 2235250631 (Alejandra).