Reportan tres casos "no autóctonos" de dengue en Mar del Plata

Autoridades de la Región Sanitaria VIII informaron este lunes por la tarde que se reportaron los primeros tres casos de dengue en Mar del Plata pero aclararon que las personas contagiadas contrajeron la enfermedad después de haber viajado a provincias del norte de país.

Los casos "no autóctonos" fueron confirmados en las últimas horas por Gastón Vargas, el titular del organismo que depende de la Provincia de Buenos Aires, quien llevó tranquilidad a la comunidad aunque pidió no relajarse en los cuidados.

"Estos casos no son autóctonos así que no podemos decir que hay presentación de la larva del mosquito en Mar del Plata. Además, de persona a persona no se trasmite el dengue. El problema sería si aparece un mosquito dando vueltas con el vector Aedes aegypti, lo que sería preocupante, pero no es nuestro caso", explicó.

Si bien por esta fecha se sostienen bajas temperaturas en la ciudad, el funcionario insistió en que siempre es "recomendable evitar tener recipientes que acumulen agua", algo que aumenta las posibilidades de reproducción del Aedes aegypti. Esta es la principal sugerencia que le hacemos a la población".

"Si alguien tiene pensado viajar o ya lo hizo, sobre todo en ciudades donde hay mayor cantidad de casos, es necesario también utilizar repelente", agregó Vargas, en una entrevista con el móvil de radio Brisas.

Hasta esta fecha, hay 14 jurisdicciones en Argentina en donde se reportó "circulación autóctona" de dengue. De acuerdo al último informe oficial, se notificaron en el país un total de 28.235 casos de dengue, de los cuales 25.419 adquirieron la infección en la Argentina y cuya circulación viral se detectó en 14 jurisdicciones, mientras que se reportaron 915 casos de Chikungunya en todo el territorio.

"Ahora estamos en pleno brote y estamos trabajando para minimizar el impacto. requiere el abordaje nacional, provincial, municipal y de la comunidad y de áreas que están fuera del sistema de salud", declaró este lunes Carla Vizzotti, la ministra de Salud de la Nación, antes de entrar a la reunió del Consejo Federal de Salud que se organizó en Casa Rosada.