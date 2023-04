La impactante revelación de Antonio Ríos: "Me apareció una nueva hija y ya serían 21"

Antonio Ríos se convirtió en noticia en las últimas horas por un impactante dato que él mismo dio a conocer. El cantante de "Nunca me faltes" reveló que le "apareció una nueva hija" de 33 años y que con ella ya serían 21 hijos que tiene en total.

El referente de la movida tropical pasó por “Mañanísima” y, en diálogo con Carmen Barbieri contó en detalle lo sucedido: “Apareció una nueva hija, una chica de 33 años, me saludó y me dijo ‘hola, papá’. Voy a hacer el ADN, me pareció que era bastante sincera. Le dije que no me diga ‘papi’ ni nada parecido por ahora”, reveló Ríos, ayer, en Ciudad Magazine.

“Yo me acuerdo de haberla visto cuando era chiquita, pero no sabía que era ella. Y ahora la madre me mostró una foto de cuando yo la tenía en brazos cuando era bebé”, contó el intérprete, y dijo que en aquel entonces la madre de la chica le aseguró que era su hija pero que luego desapareció y “no sé por qué aparece recién ahora con 33 años”, agregó.

Pero el dato impactante está en la cantidad de hijos que tiene en total. El cantante oriundo del Chaco aseguró que, de dar positivo el resultado de ADN, “serían 21” los hijos que tiene en total. “Gracias a dios hablo con todos”, contó el artista, que dijo estar “soltero y hago lo que quiero”.