La preocupante salud de Antonio Gasalla: "Pierde la memoria, la familia ya pidió la curatela"

Marcelo Polino, íntimo amigo de Antonio Gasalla, estuvo como invitado en "Desayuno Américano" y contó que el capocómico atraviesa una complicada situación de salud, ya que atraviesa dificultades cognitivas, pierde la memoria y algunos se aprovechan de esa situación para sacarle dinero y hasta parte de sus muebles. El tema ya está en la justicia, que no solo investiga los robos: también debe resolver si la familia se hace cargo de sus bienes al no estar en condiciones de hacerlo el propio Gasalla.

“Me pongo serio para hablar de Antonio”, dijo Polino y contó la triste realidad de su amigo, algo que se animó a relatar con la autorización de la familia del actor, que cumplió 82 años el mes pasado. El periodista aseguró que el capocómico atraviesa “un momento muy delicado de salud”: “Está teniendo unos problemas cognitivos desde ya dos años”, dijo, y contó que por eso los familiares habían pedido la intervención de la Justicia para proteger su patrimonio ya que había desconocidos que se habían aprovechado de la situación y le hicieron firmar documentos. “Hay una investigación que se lleva hace un año y pico, que está haciendo la familia y yo estoy colaborando para llegar a un buen término y cuidar el patrimonio de Antonio porque le han robado dinero y muebles, gente que se aprovechó de esta situación”, señaló Polino.

“Antonio está perdiendo su memoria y a veces no reconoce a ciertas personas que se le acercan, y le pidieron que firme cosas, lo manipularon”, continuó y agregó que se inició el trámite para hacer una curatela, representación legal que se le da a los mayores de edad que tienen incapacidad mental. “El juez hace un diagnóstico sobre el paciente y puede proteger su salud y proteger sus bienes”, explicó Polino.

Cuando le consultaron si lo reconocía, el periodista contó que la última vez que vio a Gasalla, que vive en su misma cuadra, fue hace dos semanas. “Es casi una infidencia lo que voy a contar, somos un grupo privado que no nos gusta hablar, pero voy a contar esto porque lo grafica. Él quedó fijado con esto de que yo me fui a Chile, entonces, a todo el mundo le dice que vivo en otro país, que estoy en Chile. Y por ahí nos vimos la semana pasada. Está acompañado por su familia. Hubo gente que se metió en su casa, que no sabemos quién es, que se le acercó, le dijo que eran amigos de toda la vida, que lo querían acompañar, visitar”, repitió.

Polino recordó que los episodios de los problemas de salud de Gasalla comenzaron durante la temporada de teatral trunca que hizo en 2020 en Mar del Plata. “Yo alerté a la familia y fue un proceso largo y complicado. Después vino la pandemia, y su hermano Carlos, que lo ama, se instaló a vivir con él, pero tiene cinco años más que Antonio, que tiene 82, imaginate, fue todo muy complicado”, concluyó.