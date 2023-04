Se casó con un fantasma y cinco meses después busca realizarse un exorcismo para pedirle el divorcio

La frase "hasta que la muerte los separe" parece quedar un poco atrás, al menos para esta paranormal e insólita historia. La cantante Rocker Brocarde aseguró casarse con Eduardo, un espíritu de un soldado victoriano, pero lejos de ser un matrimonio feliz, la mujer expresó que vive una pesadilla y busca divorciarse de él.

En una entrevista para Daily Star, la cantautora reveló que se conoció con el fantasma un año atrás. Aunque no creía en seres paranormales, esta aparición desembocó en su matrimonio.

Pero ahora, cinco meses después de haberse casado, la mujer busca realizarse un exorcismo para poder librarse de él. El espíritu del soldado victoriano la estaría atormentando, además de impedirla que salga sin su compañía.

“Estoy al final de mis fuerzas. No quiero admitir la derrota, pero parece que estar casada con un fantasma no funciona”, expresó al dicho medio. La decisión de deshacerse de su pareja se da después de agotar todas las medidas necesarias; consultó a un médium para pulir sus problemas pero no tuvo resultado alguno.

La inusual pareja contrajo nupcias en una capilla abandonada e incluso tuvieron como invitados a Marily Monroe, Elvis Presley y Enrique VIII. Entre sus principales problemas han destacado los comentarios desatinados en su boda como el arruinar la boda de miel.

“Todo el viaje parecía empeorar cada vez más. Eduardo pensó que estaba siendo apasionado y romántico al tirarme al suelo para jugar en la arena, pero yo estaba tratando de compartir mi helado con él y se fue a todas partes, en toda mi cara, en mi cabello y, por supuesto, la arena se pegó a él, así que parecía que había tenido una pelea con una gaviota gigante”.