Empresa marplatense, involucrada en una presunta estafa con venta de entradas para Luis Miguel

El anuncio del Tour 2023 que Luis Miguel realizó en febrero de este año luego del éxito de la serie de Netflix y de cuatro años sin presentarse en los escenarios sin confirmar qué países visitará, provocó un fuerte interés de parte de muchos fanánticos. Y también de algunos oportunistas: una agencia de Mar del Plata ofrece un pack para ver al Rey Sol aunque todavía no se sepa si efectivamente vendrá a la Argentina.

Lo más llamativo del caso es que se trata de una empresa que ya tuvo inconvenientes y fue denunciada por supuestas estafas a sus clientes con viajes vendidos entre 2019 y 2020. Y ahora ofrece entradas para el supuesto recital que el mexicano brindará en el Movistar Arena.

La promoción de la empresa dice: “¡Comprá tu pack y pagá menos! Se abona el 100% al contratar, podés pagar con efectivo, transferencia o tarjetas”. Pero lo cierto es que el intérprete de "Culpable o no" y su equipo aún no confirmaron su visita al país aunque todo hace suponer que llegará a la Argentina en el segundo semestre del año.

“1 pago sin interés, 3 cuotas con el 24% de recargo, 6 cuotas con el 36% o 12 cuotas con 46% de recargo. Pack Platea lateral numerada $67.000, sector preferida. Consulte por vip fila 1 al 14”, agrega el anuncio, sin precisar la fecha en que sería dicho show de Luis Miguel.

“Movistar Arena 2023. Desde el 14 de abril adquirí tu lugar”, dice otro de los posteos de Elemental Viajes, el cual deja varios interrogantes, especialmente por los antecedentes con los pasajes vendidos y jamás habrían sido reintegrados.

La agencia se tiene más de 31 mil seguidores en Facebook. Varios usuarios respondieron la publicación interrogando cuándo será el show, dado que no hay ningún anuncio oficial.

“Como me di cuenta de que se trataba de una estafa me acerqué a Defensa del Consumidor para plantear mi problema. Y con el correr de los días, me enteré de que mi caso no era el único. Por eso todos los estafados nos pusimos en contacto e hicimos una presentación ante el Ministerio de Turismo y Deportes, porque esta agencia figura en su página web como autorizada”, detalló a TN uno de los damnificados, tras la denuncia presentada en 2021. Según la denuncia, hay 56 pasajeros que se quedaron sin su viaje y sin su dinero, por un monto que asciende a US$ 121.542 y $72.500.