Alvarado ya tiene árbitro para recibir a Nueva Chicago

Después de la derrota ante All Boys, que fue un paso atrás en el funcionamiento y el resultado para el equipo de César Vigegani, Alvarado recibe el domingo a las 16 a Nueva Chicago en el "José María Minella" por la duodécima fehca de la Zona A de la Primera Nacional. El club marplatense informó que no habrá público visitante ni algún espacio dedicado a ellos.

Hace muchos años, en el fútbol argentino no está autorizado el público visitante pero siempre algunos se quieren pasar de vivos o terminan viajando igual y generan conflictos en las entradas. Luego de los incidentes que se produjeron en la salida del público de Aldosivi, por la presencia de un número amplio de hinchas de Chacarita algunas semanas atrás, Alvarado se adelantó y avisó con anticipación que NO habrá venta de entradas para visitantes, que no hay ningún sector del estadio habilitado para eso y únicamente ingresarán por listado el protocolo enviado por el club verdinegro.

En lo futbolístico, Alvarado necesita empezar a hacerse fuerte de local y, sobre todo, levantar el funcionamiento que, salvo algunas pequeñas excepciones, ha estado lejos del ideal, se mantiene lejos del último lugar (11 puntos), pero tampoco logra acercarse a la zona de Reducido. Por su parte, Nueva Chicago es uno de los animadores de la Zona A, está en el cuarto lugar (16) y viene de ganarle a Flandria por 1 a 0.