Iba a trabajar en bicicleta, la atropellaron y se quebró: busca al conductor del auto

El jueves 30 de marzo, cuando agarró su bicicleta y salió rumbo al trabajo a las 7:30, Cintia Naiara Cano no imaginó lo que le deparaba el destino. Al llegar a Polonia y Guanahani, un automóvil gris “tocó” la rueda trasera y en consecuencia, la mujer perdió estabilidad y cayó al piso sufriendo politraumatismos y la fractura de su mano izquierda y el conductor continuó con su recorrido. Desde entonces, la mujer busca imágenes de lo ocurrido.

Tras el siniestro vial, la joven trató de identificar sin éxito la patente del vehículo. “La patente del auto no llegué a verla (ni ninguno de los testigos) pero era de color gris oscuro que puede ser un Volkswagen Gol o un Renault Clio que no frenó su marcha siguiendo por avenida Polonia en dirección a Juan b Justo”, detalla Cintia a 0223.

“Ya realicé la denuncia correspondiente”, explica la mujer al tiempo que detalla que en el Centro de Operaciones y Monitoreo (Com) le informaron que las cámaras de la mencionada esquina se encuentran sucias y por tal motivo no pueden suministrarle las imágenes. “He intentado pedir cámaras particulares pero nadie quiere colaborar”, dice.

En esta línea, Cintia pide que si algún vecino o comerciante tiene imágenes que permitan identificar el auto se contacte con ella. “Si a alguien de la zona aún no le toque la puerta y tiene cámaras que puedan aportan me ayudarían muchísimo y así mismo si alguien que haya pasado y visto la patente me puede hablar por favor”, dice. “Necesito ayuda, no se dónde más recurrir realmente”, cierra.

Quien pueda aportar datos puede comunicarse con Cintia al 2234368388.