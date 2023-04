Newell´s le ganó a Racing y lo llenó de dudas para el clásico de Avellaneda

Newell's Old Boys venció por 1-0 a Racing Club en un encuentro jugado esta noche en el Cilindro de Avellaneda, válido por la undécima jornada de la Liga Profesional de Fútbol. El gol de la "Lepra" fue anotado por el defensor paraguayo Víctor Gustavo Velázquez a los 21 minutos de la segunda etapa.

El desarrollo del partido durante los primeros minutos favoreció a Racing, pero de a poco la visita se puso firme en defensa, controló el mediocampo y salió rápido de contraataque para aprovechar la velocidad de sus atacantes. El conjunto dirigido por el entrenador Fernando Gago, por su parte, no logró manejar la pelota, le costó sorprender por los laterales y le faltó poderío ofensivo durante el primer cuarto de hora. La primera jugada clara de peligro la tuvo la "Lepra", que continuó siendo más vertical y ofensivo que su rival, a través de un avance de Marcos Portillo, quien no pudo definir correctamente ante la salida y posterior tapada del arquero Gabriel Arias. El resto de la primera etapa siguió de la misma manera, con la visita más sólida desde el juego y frente a los de Avellaneda que no le pudieron encontrar el camino y se mostraban desconcertados.

En el segundo tiempo el partido se emparejó, con un Racing que intentó un poco más, se adelantó en el campo, pero no llegó a ser profundo ni peligroso, salvo en un tiro libre del paraguayo Matías Rojas que el arquero Lucas Hoyos mandó al córner. La "Lepra" no se desesperó, estuvo fino con la pelota cada vez que la tuvo (menos que durante la primera parte) y volvió a apelar al contraataque como carta ofensiva. A los 21 minutos y tras un córner desde la izquierda, el defensor paraguayo Vélazquez abrió el marcador de "palomita" luego de que la pelota pasó por toda el área local. El gol a favor le dio mayor tranquilidad a los rosarinos, que a pesar de la victoria parcial siguieron presionando y defendiendo con solidez, mientras que a Racing lo obligó a salir a buscar el empate, pero no tuvo las ideas necesarias para poder lograrlo y dejó una pálida imagen en la antesala del clásico del próximo domingo ante Independiente.