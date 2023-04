Balearon al hermano en la puerta de su casa y ahora pide ayuda para dar con la camioneta de los delincuentes

La familia de la víctima busca contactar al COM para localiza el móvil sospechoso.

Un joven permanece internado desde el fin de semana en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende después de haber sido baleado por delincuentes en la puerta de su casa ubicada en el barrio Jorge Newbery.

El grave hecho se registró el sábado a la noche, alrededor de las 21, en inmediaciones de la calle Venezuela al 1600. Todo comenzó con un encontronazo que tuvo uno de los vecinos con dos hombres que, a su criterio, permanecían en el lugar de manera sospechosa.

“Yo estaba llegando a mi casa en bici. Vi que había dos chabones que no conozco parados en la esquina y me acerqué para decirles que se vayan, que no quería junta ahí, y entonces se pararon para robarme la bici. Así empecé a pelear con los dos”, contó Elías Fernández, el hermano del chico baleado, a 0223.

Al escuchar los gritos de la disputa en la calle, cuya secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona, el papá y el hermano salieron de la vivienda para ayudarlo. “Yo corrí a uno y mi hermano le pegó al otro y lo dejó irse”, precisó.

Después de esa situación, las dos personas, según reconstruyó el joven, se fueron en una camioneta pero al rato volvieron a pasar por la casa a bordo del mismo vehículo. “Golpearon el portón y le dispararon tres tiros a mi hermano. Mi viejo se asomó por el costado de la reja y también le dispararon pero no llegaron a darle”, afirmó Elías.

“Yo los encontré a mi viejo y a mi hermano tirados en la cocina. Después de escuchar las detonaciones, yo salto. Al principio me quedé esperando a que vinieran pero no volvieron más”, dijo el hermano de la víctima.

Producto de uno de los impactos de bala, el hermano de Elías sufrió una lesión en una de sus piernas y debió ser internado en el Hospital Interzonal, donde aún permanece por estas horas. “Mi hermano ya está fuera de peligro pero alguien tiene que encontrar la camioneta para saber dónde se esconden estos delincuentes y que se haga Justicia”, pidió el joven.

Elías ya radicó la denuncia correspondiente en la comisaría decimosegunda y reclamó ayuda del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) para poder acceder a imágenes más precisas del hecho que permitan identificar la patente del rodado sospechoso. Lo único que recuerda es que los delincuentes se movilizaban en una Chevrolet Blazer de color gris, con dos puertas y sin cabina.