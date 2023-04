Ricardo Zielinski asumirá como entrenador de un Independiente en crisis

Ricardo Zielinski acordó esta tarde con la dirigencia de Independiente que desde ayer encabeza Néstor Grindetti tras la renuncia de Fabián Doman a su cargo de presidente, asumir la dirección técnica del primer equipo con un contrato que firmará en las próximas horas hasta junio de 2024,

El "Ruso" se hará cargo del plantel "rojo" a partir de mañana y ya estará al frente del equipo nada menos que en el clásico de Avellaneda del próximo domingo a las 16.30 en el Libertadores de América-Ricardo Bochini, por la duodécima fecha del campeonato de la Liga Profesional.

Así, luego del interinato de Pedro Monzón tras el alejamiento de Leandro Stillitano, el entrenador de 63 años que viene de dirigir a Nacional, de Uruguay, y ya supo ser DT de Racing Club en 2016.

Zielinski había sido propuesto justamente por Doman bajo el argumento de que el equipo necesitaba "un técnico sacapuntos", algo que dos semanas atrás provocó el inmediato rechazo de los hinchas, ya que el nacido en Lanús el 14 de octubre de 1959 representa para el ideario futbolero justamente todo lo contrario a lo que supone el histórico "paladar negro" de los "Diablos rojos" de Avellaneda.

Pero Doman se fue, el uruguayo Pablo Repetto y el que lo devolvió a primera división, Omar De Felippe, rechazaron el ofrecimiento que hoy aceptó Zielinski justamente por la renuncia del periodista; no cayó bien que Jorge Burruchaga, muy querido en el club, se postulara a través de los medios, y entonces la idea primigenia de contar con el "Ruso" finalmente se terminó concretando.

Claro que entre "aquel" Zielinski de Doman y "este" de Grindetti hay una diferencia, que no pasa por lo futbolístico obviamente, sino porque el alejamiento del presidente que fue elegido hace menos de seis meses y tenía tres años y medio más de mandato obró como un cataclismo que implosionó tanto en el ánimo de socios e hinchas, que cualquier noticia "no negativa" es vista como una luz de esperanza, "una luz roja" que en este caso no sería para detenerse sino para tratar de avanzar.

El 27 de noviembre de 2016, cuando Gabriel Milito dirigía a Independiente, perdió el clásico con Racing en el Cilindro de Avellaneda por 3 a 0 (dos goles de Lisandro López y el restante de Gustavo Bou). El director técnico de la "Academia" era Zielinski.

Por eso, que la "era Grindetti", que por ahora tiene un mes de vida hacia delante, y la de Zielinski de la mano, empiecen con un triunfo sobre el clásico rival, y ante el sufrido hincha "rojo", no sería un mal comienzo, aunque con ello no se solucionen los graves problemas económicos que atraviesa el "Rey de Copas" y que atraviesan lo institucional y lo futbolístico de igual manera.

Y justamente Grindetti se diferenció hoy de Doman al descartar un embargo de bienes por el pasivo económico y aseguró que el club "está operativamente equilibrado".

El intendente del partido bonaerense de Lanús, que pidió licencia por 30 días para asumir interinamente el cargo que dejó su antecesor en Independiente, del que era vicepresidente primero, cuestionó que Doman planteara "algo que no existe en el fútbol argentino, ya que no hay gente que viene con una carretilla de plata para solucionar los problemas".

Grindetti no descartó tampoco en lo inmediato un viaje a México para solucionar la inhibición que pesa sobre el club por una deuda de 6 millones de dólares con el club América originada en la transferencia del paraguayo Cecilio Domínguez.

"Con el levantamiento de esa deuda y algunos buenos resultados deportivos vamos a salir del pozo y llegar bien al final del mandato", planteó a sólo seis meses de gestión del nuevo oficialismo y cuando simultáneamente estaba cerrando la llegada de Zielinski, en radio La Red.

Y sobre el caso similar de Gonzalo Verón, garantizó que no existe riesgo de perder patrimonio, ya que no existe "ninguna posibilidad de que algún bien sea embargado. Se apeló el fallo y seguiremos hasta la Corte si hace falta".

De esta manera, el dirigente llevó tranquilidad sobre la eventual ejecución del predio deportivo en Wilde, algo que podría ser solicitado por la defensa del futbolista esta semana.

En marzo pasado, el Tribunal de Trabajo Número 2 condenó a Independiente a pagarle a a Verón unos 2.332 millones de pesos por deudas salariales correspondientes al período 2018-2020. "Hubo mala praxis de los Moyano", aseveró sobre la gestión anterior.

"Quiero llevar tranquilidad al socio. No es un tema insalvable y no hay que asustarse. Hay que tener temple ante la presión. Las decisiones racionales hay que tomarlas, enfrentarlas y defenderlas", agregó Grindetti, quien acusó 63 años como socio del "Rojo" (tiene 68), quien cuenta con la intención de precandidatearse para gobernador de la provincia de Buenos Aires por el PRO.

Cuando se convoque a la Asamblea de Representantes para elegir al presidente definitivo por lo que queda del mandato de Doman, que tiene como plazo máximo 90 días, Grindetti detalló que el nuevo titular saldrá de la Mesa Directiva de la CD que conforman los vicepresidentes, el secretario general, tesorero y protesorero.

Por lo tanto y teniendo en cuenta que volverá a su actividad como funcionario municipal, el nuevo presidente saldrá entre Juan Marconi, Daniel Seoane, Christian Andrés Urreli (tesorero) o Emmanuel Matías Pérez Adalia (protesorero).

Finalmente, sobre el clásico de Avellaneda del próximo domingo, Grindetti dijo que el operativo de seguridad será el que ya estaba previsto por la Aprevide y fue optimista pese al mal momento del equipo. "Todos queremos ganarlo, pero tengo la sensación de que se nos va a dar a nosotros", vaticinó.