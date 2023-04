La reacción de Peñarol llegó tarde y no le alcanzó

Gran parte del partido fue un martirio para Peñarol, que no pudo estar en juego, que fue superado, que estuvo lejos en el resultado y parecía que no tenía chances de nada. Pero en el cuarto final, el "milrayitas" mostró orgullo y fue por la reacción, achicó la brecha y, aunque no fue suficiente, terminó con una mejor imagen en el 96 a 90 de Gimnasia de Comodoro Rivadavia en el "Socios Fundadores". Con este resultado, el conjunto marplatense no pudo sellar su clasificación a los playoffs.

Los primeros tres cuartos fueron muy parecidos, con Gimnasia dominando sin problemas y Peñarol corriendo de atrás. El local encontró puntos en varios de sus jugdores, pudo sacar una diferencia y eso le permitió jugar con tranquilidad ante un "milrayitas" errático, que se fue poniendo nervioso y que, en el apuro por achicar, se apuraba en lanzamiento forzados.

Lo único para rescatar de los marplatenses, es que en ningún momento bajaron los brazos y, si bien llegaron a estar abajo por 19 (55-36), esperaron una oportunidad para ir por la "heroica", de la mano de Al Thornton y buenos pasajes de Valinotti y el capitán Monacchi.

En los 10' finales, sin nada que perdér, Peñarol fue por todo, desordenó a Gimnasia, encontró gol desde el perímetro y despertó fantasmas en el local que ya no tuvo la misma intensidad defensiva y empezó a errar en ataque. Tanta fue la supremacía, que los de Capelli se pusieron a apenas un doble con bastante en juego por delante. Incluso, por un instante logró pasar al frente con un triple de Thornton que pareció inclinar la balanza. Sin embargo, el local se repuso, no se desesperó, cerró mejor y se quedó con el triunfo por 96 a 90.