Alvarado y Chicago, duelo de "toritos" en el Minella

Por gente e historia, es un duelo esperado. Y porque podría ser el clásico de "toritos" entre el marplatense y los porteños de Mataderos. A las 16, en el José María Minella se ven las caras Alvarado y Nueva Chicago, con objetivos diferentes y distintas obligaciones, por la duodécima fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

No será un partido sencillo para los de César Vigevani. Primero porque ninguno lo ha sido y segundo porque Chicago no es el de anteriores temporadas, está fortalecido y sueña con pelear arriba. La buena noticia para el entrenador es que recupera a Nicolás Ortiz y Alan Robledo, la dupla central titular, ausente en Floresta por lesión y suspensión, respectivamente. Ellos, con Juan Manuel Lungarzo, el mejor en lo que va del certamen, son el sostén de un equipo que necesita del cero en su arco porque le cuesta mucho convertir.

En resultados, Alvarado ha conseguido respirar en las últimas jornadas, pero su funcionamiento sigue estando lejos del ideal. Y cuando no se disimula en el marcador, esas falencias quedan mucho más evidenciadas. Ante All Boys, le pasó eso, estuvo al frente, pero errores groseros defensivos lo dejaron con las manos vacías y no logró inquietar por su poco peso ofensivo.

Enfrente estará Nueva Chicago que apunta arriba, que está en zona de Reducido y mira a los puestos de vanguardia. Los dirigidos por Tomás Arrotea tienen 16 puntos, con cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas, y son el equipo de la categoría con menos cantidad de goles en contra: 3. A su vez, es uno de los conjuntos con menos goles a favor: 7.