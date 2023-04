Los mandó al frente: Juan Reverdito reveló cuanto ganan sus excompañeros de Gran Hermano por publicidad

Juan Reverdito, exparticipante de la última edición de Gran Hermano reveló cuanto ganan sus excompañeros por campañas publicitarias. El conductor de taxis lo dijo luego de expresar su malestar con la producción de Telefe por la disparidad de ofertas laborales que les ofrece a los exparticipantes.

“Algunos chicos hicieron publicidades por 700, 800 lucas. Yo cero”, señaló Reverdito, quien también expuso su difícil situación económica pese a tener contrato por los próximos dos años con Gran Hermano. “Con el taxi hago 13 lucas, pero de ahí le saco 5 mil de nafta porque mi auto no es a gas, más la comida y rezar que no se rompa nada”, explicó.

En una entrevista con el programa El Confesionario de Radio Tu, conducido por otros exparticipantes del reality como Sebastián Pollastro, Jéssica “Osito” Gómez y Nadia Epstein, Reverdito atacó a la producción. “Ellos toman las decisiones y hacen lo que quieren. Si en tres meses no me tiraste un centro no me llames ahora para ver si hago un canje de zapatillas”, lanzó.

“Llaman siempre a los mismos. Te genera muchas dudas. Y no soy el único que está caliente al respecto de esto. En mi caso cero pelota, cero”, agregó.

Además, Reverdito se mostró disconforme por el ingreso de familiares de participantes a la casa que terminaron ocupando sillas en los debates. “Nunca vi en otros Gran Hermano que no vayan participantes y pongan a los familiares. O que siempre lleven a las mismas caripelas. Evidentemente, no rendimos para ellos. Y si no rendís, te eliminan”, sentenció.