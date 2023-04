Escándalo: Cinthia Fermández entró a una fiesta de 15 de una vecina y le tiró gas pimienta a los invitados

El fin de semana, una fiesta de 15 se convirtió en un escándalo que involucró a 100 invitados y a Cinthia Fernández, quien irrumpió en la casa de su vecina en un barrio privado y tiró gas pimienta en medio del festejo, enojada porque minutos antes un grupo de adolescentes que participaba de la reunión había ido hasta su casa y uno de ellos le pateó la puerta, tras enterarse de que la bailarina había denunciado la fiesta en la guardia del country por ruidos molestos. Hubo chicos descompuestos, una nena que vomitó sangre producto de inhalar ese producto y denuncias cruzadas en la justicia.

La madre de la cumpleañera salió al aire este lunes en "Desayuno Americano" y dio su versión de los hechos, luego de que Cinthia Fernández contara que fue víctima de un episodio de violencia el viernes por la noche y mostró cómo le habían roto la puerta, además de publicar el video en el que se ve cómo uno de los chicos le patea la puerta y sale corriendo.

“Para que quede claro y para que todos sepan cómo fue desde mi lugar lo que pasó acá, hicimos... intentamos festejar los 15 años de mi hija acá, había 50 adultos y 50 chicos, familiares y amigos. Era un cumpleaños cuya consigna era vestirse de negro porque la cumpleañera estaría de blanco. Tengo la puerta de la entrada y tengo la puerta de atrás, porque estoy en una esquina y estoy casa por medio de Cinthia Fernández. Hay cuatro chicos que salieron por la puerta de atrás y en la puerta de la casa de Cinthia uno patea la puerta. Yo no los llego a ver salir y me hago totalmente responsable de eso”, contó la dueña de la casa.

Luego, continuó: “Estábamos por soplar la velita, estábamos afuera y ahí la veo a Cinthia dentro del jardín de mi casa gritando. Ahí le pido que charlemos afuera de mi casa y que me cuente lo que pasó. No fue fácil, ahí empiezo a sentir que no puedo respirar y los chicos me dicen que había tirado gas pimienta. ‘¿Y qué querés que haga? Rompieron la puerta de mi casa y tengo un narco enfrente’”, le expresó la panelista sobre lo sucedido.

“A todo esto comienzan a salir todos los chicos tosiendo”, continuó la vecina, quien aseguró que ella le pidió disculpas a Cinthia y se comprometió a pagarle los gastos por la puerta arruinada. El gas pimienta, según la mujer, afectó también a una familiar que se encontraba embarazada, y gente mayor que era parte de ese festejo. “Llamé a los que le patearon la puerta y por supuesto me dijeron que se iban a hacer cargo de todo y me pidieron disculpas. Un error pelotudísimo, totalmente. Y me hago totalmente cargo de eso”, expresó.

Cinthia Fernández dio otra versión, y en la justicia solo denunció la primera parte del episodio, cuando le patean la puerta de su casa: “Yo tiré atrás de un arbusto donde los escuché cuando estaban volviendo a mi casa, para frenarlos. Todavía la guardia no había aparecido, la guardia que supuestamente nos protege. Jamás tiré en una fiesta a mansalva sin saber a dónde tiré. Tengo las pruebas de todo. Voy a denunciar a las personas que corresponde. A mí no me van a ensuciar. Jamás supe que era una fiesta de 15. Eran personas de negro que rompieron la puerta de mi casa”.

“Mi hija pasó un momento de mierda porque estaba al lado del ventanal y nos podrían haber matado. ¿Y me juzgan por un gas pimienta? Lo volvería a hacer mil veces. Hace un mes entraron a robar al barrio, dos veces en un mes, hay gente que tiene prontuario viviendo acá adentro, tengo cámaras y alarmas, ¿por qué tengo que aguantar esto? ¿Cuál es la gracia de golpear y romper la puerta? Yo los escuché clarito que iban a volver”, insistió Cinthia.

“Hay videos de todo. Yo no me lo merezco. Me rompen los huevos todo el tiempo, un día viene un vecino totalmente violento a denunciarme a las 23.30 porque el riego estaba inundando todo, y yo ni tenía riego. Ahora vienen a romper la puerta. ¿Por qué?”, cerró.