"Dejen a la gente en paz": la China enfrentó los rumores de reconciliación con Rusherking

En medio de los rumores de una posible reconciliación entre Eugenia Suaréz y Rusherking y después de que trascendieran imágenes que vinculan al joven rapero con Tatiana Luna, Miss Mundo Uruguay 2023, “La China” Suárez hizo un duro descargo a través de sus historias de Instagram en las que desmintió estar nuevamente de novia con el músico.

Semanas atrás y apenas unos pocos días después de haber lanzado juntos el tema "Hipnotizados", la pareja había confirmado su separación después de 10 meses de noviazgo.

“Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, escribió la China en un posteo de Instagram para confirmar la ruptura.

Mientras que el santiagueño, también a través de sus redes sociales, indicó: “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos”, escribió. Y aclaró: “No crean las bol...ces que dicen por ahí, Euge es una de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida”.

Tras negar distintas versiones de discusión que circularon, ambos dejaron en claro que la decisión de copntinuar por caminos separados era definitiva.

Sin embargo, nuevamente se convirtieron en el centro de las especulaciones luego de que Juariu dijera que podrían haber pasado tiempo juntos en Uruguay. De acuerdo a lo que indicó la experta en romances de la farándula, detectó algunas coincidencias entre los posteos de ambos artistas que indicaba que estaban en el mismo hotel.

En las últimas horas, la ex Casi Ángel rompió el silencio y le puso fin a los rumores:

"No hay ningún tipo de reconciliación. No hubo pelea, solo una separación de dos personas que se quisieron mucho. No existieron mentiras. Dejen a la gente en paz, gracias", posteó en sus historias La China.