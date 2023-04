Abrió la inscripción para “El Teatro y  la escuela” 

Las entidades educativas de la región pueden asistir gratuitamente a espectáculos del ciclo “El teatro y la escuela” que se desarrolla en el Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes.

El programa está destinado a las instituciones, dividido por niveles. Comenzará en mayo con teatro y música en el Centro de las Artes, mientras que un proyecto de freestyle se trasladará directamente al establecimiento educativo que lo requiera.

Para informes e inscripción los interesados pueden dirigirse a la Oficina de Extensión Cultural del Teatro por correo electrónico a: auditoriumextension@gmail.com

“El Teatro y la Escuela”, es impulsado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y tiene como objetivo desarrollar el sentido estético y ético del alumnado enriqueciendo su imaginario a través del hecho artístico. Busca, también, favorecer la incorporación de contenidos esenciales en la tarea educativa estableciendo ejes para el trabajo interdisciplinario, incentivar la aparición de futuras y futuros hacedores culturales, brindar un servicio artístico-cultural al segmento infanto-juvenil y estimular el desarrollo y la formación de nuevas audiencias.

Las propuestas del mes de mayo son: "Cuento con vos"; "Gurka, un frio como el agua seco" y "El freestyle va a la escuela"

“Cuento con vos”

Este espectáculo propone un recorrido musical con canciones propias y de otros artistas, interpretadas con diversidad de instrumentos y arreglos vocales. También hay actuaciones y momentos destinados a la narración oral. El elenco está integrado por Florencia Cosentino, Emilia Baladrón y Clarisa Monzón Herrera

Dirigido a instituciones educativas de gestión privada y estatal, de nivel inicial y primer ciclo de primario; las funciones serán el jueves 11 de mayo horarios 9.30 y 14 hs. Sala Payró

“Gurka, un frío como el agua seco”

“Gurka...” plantea la tragedia de Malvinas a través de un personaje internado en un hospital neuropsiquiátrico que con la cruel verdad de su memoria y a la luz de sus sueños se libera “Como el faro que despierta al sol para que nadie sufra más…” Presenta a un ser capaz de rebelarse ante la cultura de la resignación. No hay llanto en él, sino una delirante ira, una conciencia crítica de la sociedad, del país, del mundo, de la guerra y un amor verdadero al que no renuncia aún en el peligro. El autor presenta magistralmente a un individuo de nuestro pasado-próximo como sujeto social del hoy histórico. La puesta en escena no expone un tratamiento realista, por el contrario apela a la metáfora y a la poesía. La obra duele, acaricia, nos reconcilia con la vida. En “Miguel” se sintetiza la inutilidad de una guerra como acto político, el dolor del abandono social, la lucha por sobrevivir, el amor.

La propuesta brinda la posibilidad de abrir el juego a preguntas de los jóvenes, que puedan devenir tanto de los procedimientos estéticos como de los acontecimientos narrados se plantea como una potente estrategia para seguir construyendo memoria.

Dirigido a instituciones educativas de gestión privada y estatal, de segundo ciclo de nivel secundario y terciario. También a grupos/comunidades tales como grupos de educación no formal; centros de jubilados, ONG, colectivos y centros barriales, agrupaciones de pueblos originarios, comedores populares, hogares, grupos de teatro, grupos de estudio, comunidad Lgbttttiq+, colectivos de mujeres, sindicatos, etc.

Funciones Martes 16 de mayo horarios 9.30 y 14 hs. Sala Payró

“El freestyle va a la escuela”

Es una propuesta de taller/ encuentro donde se procura generar un espacio de creatividad y expresión, en el que se abordan los temas que atraviesan a los jóvenes de los barrios, convirtiéndolas en canciones donde relatan sus vivencias y la de otros. Uno de los objetivos comunes del proyecto es poner en valor la voz de todos los que conforman este colectivo y mediante el arte, promover la certeza de que todos son sujetos de derecho a los que les corresponde ser escuchados. También se busca la promoción de la convivencia respetuosa y democrática para el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas.

Reivindicar a través del rap a los barrios de los sectores denominados “periféricos” como espacios de generación de cultura. Acercar a los adolescentes y jóvenes a formas de expresión artística que posibiliten el trabajo interdisciplinario y la generación de proyectos (desde el área de literatura, ciencias sociales, artística, música, entre otras). El taller es un encuentro de 2 horas de duración. Lo llevarán a cabo 2 coordinadores del programa acompañados preferentemente por algún profesor de Prácticas del lenguaje, Lengua y literatura o Comunicación de la Institución escolar.

Se realizará dentro del horario escolar y en el lugar que la Institución lo disponga. El responsable del proyecto es Benjamín Gasé.