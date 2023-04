Montenegro: "El proceso de Malvinización es una reivindicación histórica que necesitamos los argentinos"

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, encabezó esta mañana el acto central por el 41° aniversario en conmemoración a los excombatientes caídos en la Guerra de Malvinas, donde una vez más se realizó un sentido homenaje en la plazoleta de Diagonal Alberdi y Córdoba.

En su discurso, Montenegro destacó la presencia de la orquesta municipal infanto juvenil, que realizó los acordes del Himno Nacional, se mostró emocionado al hablar de los excombatientes y resaltó la importancia de conmemorar esta importante y sentida fecha.

Montenegro encabezó los actos por el 41° Aniversario de Malvinas. Foto: 0223.

"El proceso de malvinización, que fue necesaria, no solamentente para nuestros heroes, sus familias, los que fueron, los que no volvieron, los que fueron, volvieron y ya no están. También en una reinvindicación para los que saben poco o no tienen muy claro que no le pudieron explicar que es lo que pasó, qué se hizo y quienes fueron los chicos, como fueron tratados cuando volvieron", señaló el jefe comunal.

Para Montenegro, el 40° aniversario de Malvinas, que se realizó hace un año, "fue un buen capítulo de algo que empieza a buscar ese lugar, algo que quizás no nos damos cuenta, es el orgullo de convivir día a día con nuestros héroes", mencionó, refiriendose a los excombatientes.

En ese contexto, el Intendente puso como ejemplo a la canción futbolera "Muchachos", que durante el Mundial de Qatar "que hace que un montón de chicos que no estuvieron al tanto de quiénes eran los pibes de Malvinas, que son estos, los que te van a explicar", dijo.

En su alocución, el jefe comunal sostuvo que "el proceso de Malvinización no es es una reininvidicación personal, sino una reivindicación histórica, algo que necesitamos los argentinos", completó.

Fernando Álvarez, presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata, durante su discurso. Foto: 0223.

"Miles de los pibes de Malvinas en todo el país sintieron el amor de su pueblo"

Al momento de su discurso, el presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata, Fernando Álvarez recordó “el supremo sacrificio de estos hombres que entregaron su vida por la Patria” y cuestionó al entonces gobierno de facto del General Galtieri, al que describió como “un gobierno ilegitimo que había tomado el poder por las armas, decidió recuperar nuestras Islas por la misma forma, sin medir consecuencias”.

Al finalizar su alocución, Álvarez mencionó a la canción “Muchachos” cantada por millones de argentinos en la previa y el post mundial de fútbol de Qatar, que fue un homenaje “inesperado” en el año del 40° aniversario. “Desde la representación más genuina del ingenio popular llega el reconocimiento para aquellos hombres que hicieron su parte sin pedir nada, solo por cumplir con el juramento a su bandera y a su Patria. La Patria de San Martin y Belgrano y no la del Proceso de Reorganización Nacional y así, miles de los pibes de Malvinas en todo el país sintieron el amor de su pueblo que los puso junto a Diego y a Lionel en un lugar que jamás habían soñado, y se sintió muy bien. Gracias a todos por eso”, valoró Álvarez.