Nautico se quedó con el segundo lugar del Regional "E"

Fue un fin de semana de muchísima actividad para los 8 equipos que representaron a la Asociación Amateur Marplatense de Hockey (AAMH) en los Campeonatos Regionales de Clubes C, D y E que se llevaron a cabo en Bahía Blanca. Ahora, la competencia zonal continuará del 13 al 16 de abril enMonte Hermoso con ell Regional de Clubes “B”.



Hubo un equipo que llegó hasta la final y no pudo quedarse con el trofeo. En el certamen “E”, Náutico jugó el partido decisivo ante Tiro Federal pero terminó cayendo por 2 a 0 dandole de todas maneras, una plaza de ascenso a la asociación local para el año próximo. Además, a nivel individual, se llevaron dos medallas: Lucila Rodríguez como Mejor Arquera y Lourdes Reynoso terminó como una de las goleadoras.



En ese mismo campeonato, CUDS “B” culminó en el cuarto puesto luego de caer en Shoot Out ante Argentino. Igualaron 1-1 en el tiempo reglamentario (gol de Rocío Mayor) y luego perdieron 3-0 en la definición. En la zona baja de la tabla final, Campo de Pato de Balcarce se ubicó 11° e IDRA “B”, 12°. Ambos se enfrentaron este domingo con triunfo para las balcarceñas por 2 a 1 gracias a los tantos de Abril Fernández y Lourdes Zabala. Para las “naranjas” igualó momentáneamente Julia Miguez. El 13° puesto fue para Talleres que ganó el triangular que definía esa posición luego de superar 1-0 a Independiente de Tandil con el gol de Guadalupe González. MDQ 06 Hockey Club, que no jugó este domingo, fue 14°.



En el Regional “D”, Mar del Plata Club “B” ya había salvado la plaza para la AAMH y ahora iba por el quinto puesto. En ese partido cayó ante Puerto Belgrano por 3 a 1 con gol de Delfina Blanco para terminar el torneo en el sexto puesto. Al final del campeonato, fue elegida como la Mejor Arquera María José Gómez. Por último, el Regional “C” tenía reservado para el domingo, la última presentación de Polideportivo Villa Gesell que había perdido la plaza para la AAMH y trataría de no terminar en el último puesto. Se enfrentó con Náutico de San Pedro y le ganó por 3-1 con los tantos de Eliana Benítez Göttig (2) y Ariana Marín.