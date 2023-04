Video: mexicanas enloquecen en un avión con 'sobrecargo guapo'

Algunas pasajeras le pidieron fotografías y él no se negó.

En la red social TikTok aparecen historias que suceden de manera espontánea. En esta oportunidad, durante un vuelo, un sobrecargo portugués causó sensación debido a su atractivo físico, lo cuál desató un sinfín de reacciones entre las mujeres que iban abordo y que, en su mayoría, eran mexicanas.

En la plataforma de videos bautizaron al sobrecargo como "el más guapo del mundo". Fue tal el alboroto que causó entre la tripulación que terminó por convertirse en un personaje famoso de internet, aunque poco se conoce sobre su identidad.

La usuaria @lacolepadilla publicó un video, que ya suma 11.9 millones de vistas, donde compartió el momento en que el sobrecargo comenzó sus operaciones a bordo del avión.

Mientras el hombre recorría el pasillo central del avión, las 300 mexicanas que se encontraban abordo comenzaron a chiflarle, lo que ocasionó que el hombre se sonrojara. Sin embargo, siempre mantuvo una actitud servicial y de gratitud ante los cumplidos.

En otro video se ve al trabajador interactuando con los tripulantes y los atiende, como habitualmente lo haría en su trabajo. Junto a sus compañeras azafatas, el joven dio la bienvenida a todas las personas que abordaron el vuelo. Sin embargo, algunas de las pasajeras aprovecharon para pedirle fotografías y el portugués no se negó.

En internet, los usuarios quedaron fascinados por la anécdota y no tardaron en comentar y reaccionar. "Hasta se escuchan gritos de señores", "Lo hicieron sonrojarse, se puso nervioso", "Ya me dieron ganas de subir a ese avión", "Si hay turbulencia de seguro que caigo encima de él", "No importa si se retrasa el vuelo, aquí si vale la pena", fueron algunas de los comentarios.