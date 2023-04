Lanús quiere seguir por el buen camino ante Sarmiento que necesita sumar

Lanús, que lleva tres partidos sin conocer la derrota, buscará extender su buen momento cuando sea local contra el necesitado Sarmiento de Junín, en zona de descenso, por la continuidad de la 13ra. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El partido se jugará desde las 15.30, con arbitraje de Facundo Tello, en la “Fortaleza Granate”.

Lanús llegará con 19 puntos, lejos de la zona de descenso en la que se encuentra Sarmiento (15), y con una victoria y dos empates en el camino. Además, el entrenador Frank Kudelka recuperará a Diego Braghieri, Julián Fernández, Juan Sánchez Miño y Maximiliano González aunque en principio no serían titulares.

Por su parte, en Sarmiento manifiestan por lo bajo el malestar por los reiterados fallos arbitrales errados en su contra ante Argentinos Juniors (gol mal anulado), Tigre (penal no dado por mano de Agustín Cardozo y no expulsión a Mateo Retegui) y Arsenal (gol mal anulado y roja no sacada a Lucas Souto tras repartir dos trompadas y ser revisado por el VAR). Sarmiento se juega la permanencia esta temporada y actualmente ocupa la misma línea que Platense en los promedios, por lo que debieran enfrentarse en un partido desempate para quedarse en la máxima categoría, de terminar ahora.