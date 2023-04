Se juega la sexta fecha del torneo "Dibu Martínez"

El torneo de primera división del fútbol marplatense, "Emiliano Dibu Martínez", tendrá este sábado desde las 15.30 la disputa de la sexta fecha con varios partidos que prometen y donde varios equipos buscan dar el golpe para sumarse a las posiciones de arriba. Previamente, a las 12 jugarán las sextas divisones; y a las 13.40, las quintas.

En la Zona "A", Alvarado es el único equipo con puntaje ideal tras ganar sus cinco juegos, y visitará a Racing, que tiene apenas una unidad. Resulta atractivo el encuentro que en Deportivo Norte afrontarán El Cañón (12 puntos) ante el campeón Kimberley (10), que buscará volver al triunfo luego de dos fechas. También el sorprendente Libertad (12) buscará seguir en alza ante Al Ver Verás, que perdió todos sus compromisos. En tanto, Atlético Mar del Plata (11) y Juventud Unida de Batán (9) resultan uno de los duelos que prometen.

En la Zona "B", uno de los dos líderes, Banfield (13 puntos) recibirá a Talleres (4) en su cancha; y River (13) tendrá una dura visita a Argentinos del Sud (9), que llega de una goleada y quiere pelear alto Quilmes (11) será local ante un alicaído Nación (3).

Zona "A"

San Isidro vs. Cadetes

Racing vs Alvarado

Libertad vs. Al Ver Verás

El Cañón vs. Kimerley

Gral. Urquiza vs. Almagro Florida

Atlético Mar del Plata vs. Juventud Unida de Batán

Peñarol vs. Boca

Posiciones: Alvarado 15 puntos; El Cañón 12; Libertad 12; Atlético Mar del Plata 11; Kimberley 10; Juventud Unida 9; Gral. Urquiza 7; Almagro Florida 6; San Isidro 4; Boca 4; Peñarol 4; Cadetes 3; Racing 1; Al Ver Verás 0.

Zona "B"

San Lorenzo vs. San José

Banfield vs. Talleres

Once Unidos vs. Deportivo Norte

Argentinos del Sud vs. River Plate

Quilmes vs. Nación

Independiente vs. Unión

Chapadmalal vs. Círculo Deportivo

Posiciones: Banfield 13 puntos; River 13; Once Unidos 12; Quilmes 11; Argentinos del Sud 9; Círculo Deportivo 8; Deportivo Norte 8; Independiente 8; Chapadmalal 5; Talleres 4; Nación 3; San José 3; San Lorenzo 0; Unión 0.