Los Regionales de Clubes "A" se quedaron en casa

Después de dos finales muy parejas que se disputaron en el Estadio Panamericano de Hockey, los representantes de la Asociación Amateur Marplatense, IAE Club y Náutico se quedaron con el Campeonato Regional de Clubes “A” derrotando a CUDS y Puerto Belgrano, respectivamente, por 2 a 1. Ambos jugarán la Súper Liga en el 2024

Los dos encuentros decisivos fueron emotivos y con final abierto. En la rama de caballeros, Náutico comenzó muy bien el cotejo y se puso 2-0 ante Puerto Belgrano de Punta Alta. Primero fue José Ignacio Vila que marcó el 1-0 y llegó a su 10° gol en el certamen. Luego amplió la cuenta Emanuel Jensen. Esa ventaja parecía tranquilizadora, pero a los 6 minutos del tercer cuarto Joaquín Franchi marcó de córner corto el descuento. A partir de ahí, los puntaltenses presionaron contra el arco de Juan Francisco Quinci quien respondió bien cuando sus compañeros lo necesitaron para sostener con defensa y lo que les quedaba de resto físico la diferencia que habían obtenido. Náutico lo supo aguantar y se llevó todo: la copa, el ascenso a la SuperLiga, el premio al mejor arquero para Quinci y los restantes premios individuales para José Vila (Goleador, Mejor Jugador del Torneo y Mejor Jugador de la Final).

Cabe destacar que CET de Pinamar ganó el cotejo por el tercer puesto en penales australianos luego de empatar 1-1 contra Argentinos de Trenque Lauquen. En la definición, fue 3-2 y de esa forma pudieron subirse al último escalón del podio. Por último, en la lucha por el noveno lugar, Del Valle de Necochea igualó 2 a 2 ante Huracán de Carlos Casares (goles de Juan Ignacio Moscatelli) y luego cayó 2-0 en Shoot Out.

En la rama femenina también se vivió un partido de mucha emoción entre CUDS e IAE Club. En principio, Unión del Sur se pudo poner en ventaja con un gol marcado por Daniela Fournier en el minuto final del primer cuarto. Entre dos equipos que se conocen mucho, las diferencias son mínimas y había que aprovechar las oportunidades que presentaba el partido. IAE fue paciente y cuando tuvo la chance, desde el córner corto, Valentina Gigli igualó el partido. Quedaban 20 minutos por delante aún y los dos equipos se seguían intercambiando ataques, hasta que a 3 del final, llegó la definición de Delfina Carrasco que desató el festejo de las chicas de la calle Saavedra. Una final de dientes apretados que se terminó llevando el plantel dirigido por Nahuel Rodríguez.

Los demás equipos de la AAMH que participaron fueron Sporting que terminó en el sexto puesto luego de caer en penales australianos ante Pacífico de Bahía Blanca por 3 a 2 (igualaron el partido 0-0), Trinity fue séptimo y Universitario octavo luego de que las jugadoras de Pedroche ganaran 2-0 con los tantos de Gloria Scenna y Iara Lacuadra. Con estos resultados, la AAMH perdió esas últimas dos plazas para el Regional “A” 2024 que recuperará por el ascenso de Banco Provincia desde el Regional “B” y la plaza que le dio Once Unidos como subcampeón del mismo torneo.

Justamente Lacuadra se llevó el premio a la Goleadora del certamen y los otros premios individuales fueron para Lola Curuchet de Los Cincuenta (Mejor Arquera), Athina Pilaftsidis de IAE Club (Mejor Jugadora de la Final) y Felicitas Gil de Social Junín (Mejor Jugadora del Torneo).