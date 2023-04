¡Qué susto!: encontraron una pitón de más de dos metros en una casa de La Plata

Sorpresa en plena madrugada en la ciudad de La Plata: un hombre denunció que en las rejas de acceso a una casa estaba enroscada una serpiente tipo pitón. La situación causó temor entre los vecinos que llamaron a una patrulla que logró sacar el animal del frente de la casa y lo llevó a una dependencia de la Policía Ecológica.

El extraño incidente ocurrió en una vivienda de 68 entre 30 y 31, en la zona sur del casco urbano de la ciudad, a cinco cuadras del acceso al cementerio municipal.

De acuerdo al parte policial, un llamado al 911 fue el que alertó a los oficiales de la comisaría 5ta., que tiene jurisdicción en esa zona. Eran la 1.30 y por esas calles casi no había movimiento. La pitón, de más de dos metros de largo, estaba entre los barrotes de un portón de seguridad, que permite ingresar al hall de la casa.

El informe de la Policía lleva la carátula “serpiente en edificio”. No hay otro calificativo a mano en los protocolos de instrucción de la comisaría.

Cuando el personal llegó al lugar, en el hogar no respondieron al timbre. Por eso tuvieron que acudir a la ayuda de una vecina que les proveyó una “bolsa de nailon” y un palo largo para poder maniobrar al reptil.

“Era la una y media. No entendía nada. Ni me asomé yo, pero me dijeron que había una víbora acá al lado. Que yo sepa el dueño no tiene víboras en la casa”, dijo la mujer que vive en la construcción contigua al portal Infocielo.

"Tocó timbre un efectivo policial y me pidió una bolsa de consorcio y una escoba para sacar una víbora que estaba enroscada en la reja de mi vecina". Además explicó que "bajaron la víbora de la reja, la embolsaron y me dijeron que la llevaron al ex zoológico de La Plata".

Hasta las primeras horas de esta mañana no se pudo saber si se trata de una serpiente “doméstica”, que se le escapó a algún vecino o creció en alguna plaza o parque platense.