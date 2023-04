La reacción de Gastón Soffritti luego de que Mike Amigorena le chupara el ojo

Existen múltiples fetiches en el mundo, pero Mike Amigorena sorprendió a todos con una inusual práctica que le gusta llevar a cabo. En una entrevista con Gastón Soffriti, el actor reveló que le gusta chuparle los ojos a la gente.

En una entrevista para Loft Stream, Amigorena explicó que le gusta realizar y que le realicen la práctica pero no como algo sexual, sino como tranquilizante. Como Soffriti se mostró curioso por la acción, el actor se lo termino haciendo a él.

“Me encanta que me chupen el ojo”, lanzó. “No es algo sexual. Es solamente relajación, es un mimo. Es una cosa que te va adormeciendo, si no te da impresión. Hacerlo también es muy placentero. Es algo de mucha intimidad, de algo jamás experimentado”, agregó.

Soffritti, riéndose, expresó su asombro. “Me va a dar impresión si me lo hacés”, comentó. “No pasa nada”, agregó uno de sus compañeros. “¿Esto puede ser el fin de nuestra carrera?”, devolvió el ex Patito Feo.

Tras esto, Amigorena le pidió a su colega mirar hacia otro lado para pasar su lengua por la parte blanca de su ojo, pero Soffritti no resistió la acción. “Boludo, no, dejá el ojo quieto”, comentó el comediante y músico. “Es muy raro esto, pero igual no está tan mal, eh. Esperá”, remarcó Soffritti.

“Si te relajás, va a ir bien, porque no es brusco”, agregó Amigorena. Finalmente, Gastón pudo dejar sus ojos abiertos y Mike terminó pasándole su lengua en vivo. “¡Es muy bueno!”, exclamó Soffritti, dándole la razón a su colega por la relajación que le provocó la práctica.