Alvarado dio un paso atrás en Tucumán

Dening abrió la cuenta de penal (no fue falta) y condicionó toda la noche de Alvarado, que nunca estuvo en partido. (Foto: Diario La Gaceta)

Alvarado fue el Alvarado de casi siempre en Tucumán. Fue perjudicado con un penal de arranque que no fue, pero después no tuvo argumentos futbolísticos para ir por la igualdad, otro error defensivo lo dejó dos goles abajo en el comienzo del complemento y el partido casi que se terminó. Porque en ningún momento lo lastimó a San Martín, tuvo apenas una ráfaga de dos ataques que ilusionó pero, rápidamente, desactivó el propio DT del conjunto marplatense con la salida de Vadalá que parecía ser el más incisivo. Fue victoria 2 a 0 del local en "La Ciudadela", por la 13ra fecha de la Zona A de la Primera Nacional y un paso en falso para el "torito" que cuando intentar arrancar, vuelve a mostrar una pálida imagen.

Es imposible analizar el primer tiempo sin darle la importancia que tiene al penal que le regaló Emanuel Ejarque al local. Porque esa acción, a los 10', condicionó todo el planteo y le dio una obligación a Alvarado para la que no estaba preparado. Con lo que le cuesta siempre atacar, en desventaja, queda mucho más expuesto en la falta de generación y abusó de pelotazos para Mauro Albertengo, que luchó contra los centrales, pero quedó permanentemente adelantado. Más allá de que no hubo infracción sobre Pardo, que se metió entre Ortiz y Robledo, se tiró de cabeza al piso y el árbitro compró, en la previa hubo un grosero error de Lacunza que cerró hacia dentro y le cedió la pelota al delantero. Vigevani, una vez más, apostó por el diestro en la banda izquierda, con pierna cambiada, y al igual que ante Chicago lo sufrió, se lo notó incómodo y con errores conceptuales producto de querer perfilarse para su pie hábil. Raro, teniendo en el banco dos que pueden jugar naturalmente en esa posición, como Ihitz y Vivanco.

Tampoco se puede soslayar que en el resto de la etapa, si bien no sufrió demasiado en defensa, fue un equipo inofensivo y no inquietó en ningún momento a Darío Sand. Vigevani sorprendió poniendo tres delanteros (Guido Vadalá reemplazó a Makarte en el once inicial), pero tanto el exBoca como Sebastián Ramírez, estuvieron más preocupados por la vuelta que por atacar, y cuando se hacían de la pelota estaban muy lejos del arco rival y quedaba muy aislado Albertengo, controlado por los centrales y el línea que le marcó una y otra vez los pasitos en offside.

(Foto: @CASMOficial)

En el entretiempo, Vigevani sacó a Lacunza, mandó al campo a Nicolás Ihitz y quedó con una defensa más natural. Imposible saber lo que hubiera pasado en un desarrollo normal, porque a los 4' llegó el segundo tanto. Mucho espacios entre las líneas, Robledo salió muy lejos, hizo una falta en el costado y el centro-tiro al arco fue pifiado en el camino por Albertengo (cruzó la derecha cuando era para rechazar de zurda) y la pelota siguió camino al arco de Lungarzo que se sorprendió y no pudo reaccionar. El golpe lo sintió Alvarado que se volvió a equivocar en la salida y, de casualidad, no recibió el nock out.

Tuvieron que pasar casi 65' para que Alvarado por primera vez le llevara peligro a San Martín de Tucumán y fue con dos jugadas seguidas con los intérpretes cambiados. Primero Albertengo atacó por derecha y cambió para Vadalá que controló, lo molestaron y definió débil. Enseguida fue el "11" el que encontró al "9" desde el otro lado y otra vez lo desacomodaron y el remate fue suave a las manos de Sand. El partido se hizo de ida y vuelta porque el "torito" estaba jugado y San Martín encontraba espacios, que si acertaba el pase final ponía un hombre cara a cara con Lungarzo. En el mejor momento de Alvarado, increíblemente, Vigevani lo sacó a Vadalá (siempre el más peligroso) y al exBoca no le gustó nada. Y tenía razón, porque el propio DT le quitó ese envión a su equipo y ya no volvió a llegar, se entregó mansamente a la derrota y dio un paso en falso en su visita a Tucumán. Otra vez intentará cambiar la cara como local, el domingo a las 16, cuando reciba a Temperley en el "José María Minella".