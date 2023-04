Alvarado quiere dejar de mirar para abajo y acercarse al Reducido

No es una cancha fácil, el rival también es de cuidado, pero Alvarado tratará de aprovechar el momento de San Martín de Tucumán, que se armó para pelear arriba y no le encontró la vuelta al torneo y se fue el entrenador Iván Delfino. Por eso, es una buena posibilidad para el "torito" de sumar de visitante, dejar cada vez más lejos los últimos puestos e ilusionarse con el Reducido de la Primera Nacional. A las 21.10, juegan en "La Ciudadela" por la decimotercera fecha de la Zona A.

El equipo de César Vigevani no luce, le cuesta mucho sostener un funcionamiento, pero encontró algo de regularidad en los resultados, sumó triunfos importantes de local, algún empate de visitante y logró salir del fondo de la tabla para mirar de reojo la lucha por la clasificación. Con poco volumen de juego y escasa profundidad, supo ser contundente en las pocas ocasiones que genera y ha ganado solidez defensiva, algo que no le pasaba en el arranque del torneo. En ese contexto, Alvarado está con otra confianza y quiere seguir creciendo en juego y puntos.

Para visitar a San Martín, no estarán Julián Vitale y Luis Olivera, que perdieron su lugar en el equipo algunas fechas atrás. En el caso del capitán, por un desgarro que lo marginará un par de semanas, mientras que el lateral izquierdo todavía paga el error en el segundo gol de All Boys, fue relegado al banco frente a Chicago y directamente quedó fuera de los concentrados para el viaje a Tucumán. El que reaparece en la lista es Nicolás Ihitz, extrañamente con pocos minutos en lo que va de la temporada. Como siempre, el entrenador no confirmó el equipo, pero no sería extraño que vuelva al once Guido Vadalá, siempre el más desequilibrante de mitad de cancha para arriba.

El "ciruja" jugará con la presión de su gente porque la campaña no es la esperada. Tanto es así, que Iván Delfino dejó el cargo y no terminan de conseguir el reemplazante, por lo que Alexis Ferrero continúa de manera interina en el banco. El exmarcador central de Huracán y River dirigió en la derrota frente a Flandria por la Primera Nacional, y en el importante triunfo sobre Deportivo Morón por Copa Argentina.