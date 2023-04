Jubilados del MTR reclaman un bono y una mejora en las prestaciones médicas

Jubilados militantes del Movimiento Teresa Rodríguez realizan un corte parcial de tránsito en avenida Independencia casi Luro (sentido norte), en las puertas de la sede local del Pami para reclamar un bono compensatorio y una mejora en las prestaciones médicas.

En diálogo con 0223, Amelia, una de las manifestantes indicó que la protesta se mantendrá por tiempo indeterminado, mientras detalló que uno de los principales reclamos es “el famoso bono de 15.000 pesos que nos ponen, que no lo terminás de agarrar, que ya te sube el triple y no te alcanza para nada, es una miseria que nos dan”, dijo la mujer tras considerar que el pago del beneficio para los jubilados y pensionados de Pami está sujeto al acuerdo que el Estado tiene con el FMI. “Ellos están con ese bono que nos dan y que no como están con el FMI, todo el descuento que nos hacen va para ahí”, sostuvo la manifestante.

“Queremos un sueldo digno arriba de la canasta básica después de tantos años de trabajo para poder comprar un par de zapatillas o la comida que uno quiere comer, no la comida que ellos te quieren dar. Y hacernos atender en un médico bien”, resumió la mujer.

Además, la jubilada indicó que las prestaciones médicas de Pami aseguró que “hay mucha gente que no le alcanza el sueldo porque pagan más en medicamentos que en comida”, dijo.

Por su parte, Estela, otra de las manifestantes sostuvo que continúan reclamando "por mejores prestaciones médicas, mejor atención en Pami. Decimos: no somos descartables, que se termine el maltrato de las clínicas a los jubilados y pensionados", sostuvo.

"Los turnos que dan por varios meses que sean turnos del momento, no esperar tantos meses, y que no sigan usando los haberes jubilatorios de los pensionados, de los jubilados, para convertirlos en dólares y pagar la deuda externa, pagar al FMI. Decimos fuera el FMI y vamos a seguir esta lucha hasta que consigamos jubilaciones y pensiones dignas", cerró.