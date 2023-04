Ordenan a Pami desalojar la ex sede de Balcarce y Salta y se la restituyen a la OAM

El juez federal Santiago Martín resolvió ordenar al Programa de Asistencia Médica Integral (Pami) a restituir el inmueble donde funcionó su antigua sede en Balcarce y Salta a la Obra Asistencial Mutual para Agentes Municipales (OAM), entidad que reclamaba su tenencia al constatar numerosas falencias en su estado general.

Según la resolución judicial a la que tuvo acceso 0223, la OAM reclamaba la restitución del edificio del edificio de Balcarce 2396 después de celebrar un contrato de locación por un plazo de tres años desde el 15 de mayo de 2006 al 14 de abril de 2009, el cual se prorrogó en distintos períodos hasta el último que el último que concluyó el 14 de mayo de 2021.

La mutual que presta asistencia médica a los empleados municipales constató la existencia de "numerosas roturas tanto en paredes como techos, filtraciones que no han sido atendidas, incluyendo un muy precario estado general de las instalaciones de servicios básicos (electricidad, gas, agua)", por lo que le manifestó a la entidad que conduce Fernando Mogni en Mar del Plata la necesidad de "recuperar urgentemente el inmueble para poder cesar el uso irregular que realizaría la demandada y comenzar las reparaciones de todos los daños que fueran causados, tanto en la estructura como en los revestimientos, fachadas e instalaciones de servicios”.

El pasado 13 de abril, la OAM volvió a requerir la restitución anticipada del inmueble y reiteró que se sumaron causas más graves a las indicadas tanto en la demanda como en presentaciones posteriores. Es que en la parte inferior del inmueble funciona la escuela Yumbel, el jardín de infantes y colegio de la OAM, la cual utiliza el gimnasio situado en el edificio en cuestión para realizar distintas actividades deportivas y recreativas.

"La falta de entrega del inmueble impide al personal de la OAM acceder al edificio para realizar tareas de mantenimiento y colocación de elementos de seguridad así como al sector de calderas; lo cual sumado al estado de abandono en el que se encontraría el inmueble tras la mudanza a la nueva sede social del Pami, resultaría un riesgo cierto e inevitable para la seguridad de los niños que asisten al colegio", reparó el juez Martín.

"No solo se trata de la entrega del edificio, sino también de otras cosas que hacen al bien, entrada al lugar, seguridad, luminaria al edificio, temas eléctricos y calderas", indicó su presidente, Jorge Hugo, en la audiencia celebrada. "En el lugar no funciona nada, no tiene calefacción, el lugar está abandonado. Hay trescientos chicos que no van a tener calefacción en el lugar si no se entrega el inmueble en lo inmediato", expresó el tesorero, Ricardo Pignataro.

Ante este panorama, el juez Martín dio lugar al reclamo de OAM y dispuso la restitución anticipada al entender que "no implicaría un riesgo de afectación del normal funcionamiento de PAMI y del interés público referido".

En abril de 2021, Hugo le había manifestado a 0223 su deseo de recuperar el edificio para que una vez que las instalaciones pasen a manos de la mutual, avanzar con un proyecto para "transformarlo" y que la atención primaria de la salud de los asociados se pueda brindar en el mismo lugar con diferentes servicios.

La iniciativa, en este sentido, no solo apuesta por montar consultorios médicos en la edificación sino también instalar una farmacia y un laboratorio bioquímico, entre otras prestaciones. "Eso va a generar un ahorro para el asociado pero también lo sería para la mutual y así se produce un equilibrio entre los ingresos y los egresos", había garantizado.