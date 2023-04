Dólar alto: corralones trabajan con normalidad aunque se disparan algunos precios por la especulación

La escalada del dólar genera inquietud en la construcción, aunque advierten que el valor de la moneda estadounidense no debería impactar de lleno en los insumos básicos ya que está atado al valor oficial, a excepción de los derivados del hierro.

El propietario de un reconocido corralón de Mar del Plata, explicó a 0223 que desde hace unos días notan un movimiento distinto en los mostradores, con gente que se acerca, pregunta y averigua “si le puede ganar a la inflación” pero que esta demanda no es tan alta. “Estamos trabajando casi de manera normal”, admitió Juan, del corralón Los Horneros, cuya descripción coincide con otros referentes del sector, consultados por este medio.

“A nosotros no nos debería de afectar la suba del dólar blue, porque todo lo que es materia prima de la construcción se maneja con dólar oficial más allá de que sabemos que nuestra economía se basa mucho en lo que es el dólar billete. Sí nos afecta indirectamente por la especulación: la gente sale más a comprar, las fábricas o los distribuidores intermediarios salen a cubrirse y te aumentan algunas cosas por las dudas y no deberían. Pero bueno, la especulación es una constante”, evaluó.

La corrida del dólar, que luego de la intervención del Banco Central decayó un poco, genera en los corralones “que los mostradores se calientan un poquito porque la gente va, cambia los dólares y el que cree que es el número que le conviene, viene y se apalancan materiales en ladrillos, porque si no llega un momento que otra vez se empieza a trazar el dólar y quedan altos los materiales”, describió.

Por otra parte, según señaló, aún no existe la restricción de entregas por parte de las fábricas. “Hasta ahora esta todo igual, no hay psicosis: hoy me llegaron 5 equipos de ladrillos, de cemento, un equipo de hierro de Acindar. Sí hubo un aumento de artículos importados, del orden del 5 al 7%. No quita que algunos comerciantes suban algunos precios. Pero hay que estar atento porque siempre lo que más se restringe primero es la chapa, el hierro, los perfiles, y todo lo que tiene que ver con commodities derivados del dólar directamente. Y este caso, la verdad que hasta ahora no hemos tenido ningún sobresalto. Hay que ver en los próximos días qué pasa. Obviamente no escapamos a la realidad de mirar el dólar a cada rato, que es un tema en cuestión”, concluyó el empresario.