Simularon ser clientes y robaron cigarrillos y el dinero de la caja de una estación de servicio

Al menos tres personas que simularon ser clientes asaltaron el jueves a la mañana el shop de una estación de servicio céntrica y salieron caminando con una cantidad no precisada de dinero y atados de cigarrillos. Más allá del cambio de modalidad, las características de los autores sería similar a los que asaltaron minutos antes una hamburguesería sobre calle Buenos Aires.

Una cliente que estaba en el lugar le dijo a 0223 que nadie se percató del robo hasta que los delincuentes se fueron del lugar y la empleada tuvo una crisis de llanto por la que fue socorrida por sus compañeros. “Solo atinaba a decir que se habían llevado las cosas”, dijo Victoria.

“Aparentemente habían ido a comprar, no se si habrá cámaras, pero actuaron en una forma señorial porque no hubo gritos, amenazas, fue increíble. Es un hecho más y tenemos que decir gracias a Dios que no nos tocaron”, agregó.

Victoria reconoció que si bien no pueden decirlo con exactitud, serían tres las personas que actuaron durante el hecho. “La empleada estaba muy alterada y se sobreentiende porque la sacamos barata. No sabemos si estaban armados, quizás hubiesen actuado diferente si alguien que se acercaba”, reflexionó.

La testigo señaló que el hecho se registró apenas pasadas las ocho de la mañana y que solamente se dieron cuenta de lo sucedido a partir de la crisis de llanto que tuvo la empleada. “El resto de la gente que había ahí estaba tan sorprendida como nosotros”, concluyó.