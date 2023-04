Un grupo de vecinos rescató a un gato que durante 5 días estuvo atrapado arriba de una palmera

Uno de los mayores temores de quienes deciden adoptar un gato es que el animal no vuelva de sus salidas nocturnas o regrese en malas condiciones de salud. Entre los peligros que a priori imaginan es que los animales siguiendo su instinto, trepen árboles y sufran algún tipo de accidente.

Este es el caso de una vecina de Concepción Arenal al 4800 que tuvo cinco días a su gato atrapado en una palmera de seis metros de altura.

“Necesito ayuda. Mi gato está en la palmera y no lo pueden bajar. No se ve bien, no maúlla y trata de reincorporarse”, rezaba el flyer que viralizó la mujer para pedir ayuda en diferentes grupos dedicados a la adopción y tránsito de mascotas.

Durante los cinco días que estuvo atrapado el animal, dos dotaciones de bomberos y un grupo de bomberos rescatistas se acercaron a la vivienda para intentar socorrer a la mascota, pero debido a la altura que alcanzó el felino, fue imposible rescatarlo.

“Los bomberos le dijeron a la dueña del gato que llame a un profesional de poda con herramientas para recatarlo, porque ellos no pueden hacer nada”, indicó en diálogo con 0223 David Lara, vecino de la mujer.

Es por eso que este jueves, un grupo de vecinos equipados con una escalera “de varios metros” y un machete se acercaron a la vivienda para rescatar al animal.