Video: Wali Iturriaga se golpeó la cabeza con el borde del escenario en medio de la gira que lo traerá a Mar del Plata

A días de una nueva serie de presentaciones en Mar del Plata con "La Jenny, claro que sí", Wali Iturriaga sufrió una caida en el escenario que preocupó a todos sus fanáticos y que él mismo se ocupo de aclarar a través de sus redes sociales. “Casi terminando una función me comencé a sentir mareado, ya desde antes de comenzar me sentía raro, en un momento de interacción con el público subo al escenario, sentí que me bajó de golpe la presión, traté de disimular porque faltaba poco para un cambio de personaje, en ese momento me quedo frío, pierdo la estabilidad y ya no me acuerdo de nada”, escribió el humorista.

“Me di la cabeza contra el borde del escenario y caí con la espalda y la cabeza al suelo. Gracias a Dios no me pasó nada grave, tengo algunos golpes internos, la cara un poco raspada y el tabique lastimado”, relató al tiempo que aseguró que por unos instantes "perdió la consciencia" y cuando se recuperó quiso "terminar el show -por decisión mía, sé que esta mal, pero necesitaba hacerlo- ese día tenía doble función y mi compromiso con cada uno de ustedes es total. Gracias a todos por el cariño, por preocuparse y por el amor que me dan siempre”, cerró.

Fuentes consultadas por 0223 confirmaron que las funciones previstas para semana santa se harán como estaba previsto y que afortunadamente el accidente no tuvo graves consecuencias en la salud del actor..

El último verano en Mar del Plata su show fue uno de los más aclamados y solicitados por el publico, además de tener la aceptación de la crítica, al punto de conseguir su primer Estrella de Mar como revelación.