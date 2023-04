Con polémicas, River no pudo frente a The Strongest en la altura

River perdió ante The Strongest de Bolivia por 3 a 1 en la altura de La Paz, en un debut errático en el grupo D de la nueva edición de la Copa Libertadores. El goleador argentino Enrique Triverio, en dos ocasiones, y el uruguayo Gonzalo Castillo convirtieron para The Strongest en el estadio Hernando Siles, ubicado a 3650 metros sobre el nivel del mar, que estuvo colmado de espectadores, mientras Lucas Beltrán descontó para los dirigidos por Martín Demichelis.



River, en el primer partido por Copa Libertadores sin Marcelo Gallardo como entrenador, pagó muy caro dos errores en la primera parte, donde hasta los 20 minutos se plantó en campo rival como si estuviese en el Monumental, y manejó las acciones aunque le faltó contundencia en ataque.



Un cabezazo del chileno Paulo Díaz, al minuto de juego, fue desviado de manera magistral por el arquero Guillermo Viscarra. En la siguiente jugada, Viscarra desvió al córner el remate de Rodrigo Aliendro. Demichelis dispuso algunos cambios en la formación y se decantó por aquellos que mejor podían soportar los efectos de la altura. Aún sin Nicolás De La Cruz, por lesión, e Ignacio Fernández, quien ingresó en el segundo tiempo, River desplegó buen juego.



The Strongest salió de a poco de la presión y capitalizó las fallas del equipo de Demichelis, con Triverio como su jugador más desequilibrante. El ex Racing y Huracán puso en ventaja al local gracias a un penal producto de una infracción de Franco Armani que solo vio José Valenzuela, el juez del partido. El arquero del seleccionado argentino calculó mal, salió lejos del área chica y tocó a Triverio en el camino. De ahí en más, todo cambió para River.



El segundo de The Strongest se gestó con el pase corto de Paulo Díaz en su salida con la pelota. El puntero de la liga boliviana robó la pelota a través de Jaime Arrascaita, Michael Ortega la dejó pasar para Triverio, quien definió de primera. Los goles hicieron mella en un River que perdió la compostura y sintió el rigor de The Strongest con dos llegadas más que fueron desviadas por Armani ante Luciano Ursino y el juvenil Jeyson Chura.



River, que jugó con la camiseta roja alternativa inspirada en el equipo campeón de 1986, fue por el descuento en el inicio del segundo tiempo, pero Viscarra volvió a lucirse al minuto ante un remate de Agustín Palavecino. La respuesta de The Strongest no se hizo esperar con el gol de Castillo, de cabeza, tras el pase de Arrascaita que evidenció problemas en la marca "millonaria".



El ingreso de Nacho Fernández le dio oxígeno a River que se animó con los intentos de Palavecino y Pablo Solari. En ambos, Viscarra se impuso con dos atajadas, pero no pudo ante Beltrán poco después. Al delantero de River le cometió infracción Carlos Roca en el área y marcó el descuento de penal. Mientras River recuperaba claridad en el juego con Nacho, The Strongest estuvo a punto de ampliar la ventaja con la definición de Triverio que Andrés Herrera sacó sobre la línea.



Ya con Salomón Rondón en cancha, quien no llegó a conectar de cabeza la pelota de cara al arco en su primera intervención, y Miguel Borja, River buscó hasta el final, pero sin éxito. El club de Núñez no gana en la altura de La Paz desde 1970 (2-0 vs. Universitario) y acumula cuatro derrotas y dos empates desde entonces.



River buscará reponerse el 19 de abril cuando reciba a Sporting Cristal de Perú por la segunda fecha de la compleja zona que también comparte con Fluminense de Brasil.