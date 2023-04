Habló la marplatense atropellada en Cancún: "Era una película de terror"

Yésica Samoiloff, la marplatense de 33 años que fue atropellada el 28 de diciembre por un auto que conducía una adolescente de 14, alcoholizada, en la ciudad de Cancún volvió este martes por la tarde al país junto a su hermana Karen, para terminar de recuperarse en la ciudad luego de las gestiones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), a través de la Red Federal de Asistencia a las Víctimas de Siniestros Viales.

Minutos después de arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Yésica dio una rueda de prensa junto al director ejecutivo de la Ansv, Pablo Martínez Carignano.

"Era como una película de terror. Era despertarme y que me digan 'hoy te operan'", contó al tiempo que explicó que no tiene recuerdos del accidente. "Solo me acuerdo de estar esperando en un semáforo arriba de la moto y nada más", dijo la joven que llegó acompañada por su hermana Karen.

Además, Yésica contó que al ser dada de alta, su cuerpo "era un flan. No tenía fuerza en las piernas ni brazos. Arranque fisioterapia, logrando pararme pero para caminar falta un montón", explicó la joven que continuará con su rehabilitación en Mar del Plata.

Yésica fue atropellada el 28 de diciembre de 2022, cerca de las 23, por un auto Mercedes Benz, cuando circulaba en una moto junto a un amigo, y por las heridas fue internada en el hospital general de Cancún Jesús Kumate Rodríguez, en la localidad mexicana de Quintana Roo.

Al momento del accidente, la adolescente que conducía alcoholizada fue demorada, pero a las pocas horas recuperó su libertad. Producto del impacto murió el conductor de la moto, mientras que Yesica quedó internada en grave estado, estuvo varios días en coma y fue operada por una triple fractura en una pierna.

Yásica llegó al país acompañada por su hermana Karen

Yesica está en silla de ruedas, no puede caminar. e Intenta andar con las muletas con un fisioterapeuta a domicilio que estima que volverá a caminar en un año. "Al estar intubada le ha cambiado un poco la voz, pero eso se está acomodando. A veces se confunde ciertas palabras o se olvida de algo que dijo, pero es un milagro que pueda hablar de corrido bien, algo que me preocupaba mucho. Por el tema cerebral, aún en la mano izquierda tiene problemas motrices de escritura. Los sonidos muy fuertes le molestan mucho, le duele la cabeza", enumeró Karen, entre otras secuelas.

"Desde el primer momento hablamos con Karen y su marido para ayudarlos hablar con el hospital, el consulado, si necesitaban vuelo sanitario poder costeárselo. Actualmente la ayudamos económicamente en la rehabilitación y terapias, por eso es de importancia que se conozca la red, porque es una gran herramienta de ayuda", cerró Carignano.