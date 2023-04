El marplatense Di Yorio sigue haciendo rugir al León de México con sus goles

El ex jugador de Kimberley y Aldosivi, Lucas Di Yorio, volvió a convertir con la camiseta del León de México, esta vez en la goleada de la noche del martes como local ante Violette de Haití por el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. El resultado final fue 5 a 0 en favor de los mexicanos que dieron un buen primer paso en el certamen clasificatorio para el mundial de clubes de la FIFA. El cotejo se desarrolló en el Estadio Nou Camp de León y los goles de "La Fiera", dirigida por el argentino Nicolás Larcamón, fueron convertidos por el ecuatoriano Ángel Mena, el chileno Víctor Dávila (2), Di Yorio, que ingresó en el segundo tiempo, y Elías Hernández.



El buen presente de "Lolo" en México sigue siendo noticia. Es que desde su llegada ha aportado goles importantes para el conjunto de Guanajuato. Esta vez, entrando desde el banco y aportando el cuarto grito, en tiempo añadido, para que la historia contra el conjunto haitiano quede prácticamente definida para el desquite que tendrá lugar el 12 de abril en Puerto Príncipe. En cuanto a la participación argentina en el pleito, también se destacaron los nombres de Adonis Frías (ex Los Andes y Defensa y Justicia) y Lucas Romero (ex Vélez e Independiente).



Por la misma instancia, Philadelphia Unión de Estados Unidos le ganó a Atlas de México por 1 a 0, con gol de tiro desde el punto penal del húngaro Daniel Gazdag a los 89 minutos en el Subaru Park Stadium de Pensilvania. En Unión jugaron los argentinos Joaquín Torres (ex Newell's) y Julián Carranza (ex Banfield), mientras que en Atlas lo hicieron Julio Furch (ex Olimpo, Arsenal, San Lorenzo y Belgrano) y Hugo Nervo (ex Arseanl y Huracán), ingresando en el segundo tiempo.