Los 12 litros de pus, el riesgo de amputación y una muerte cercana: así fue el drama de la marplatense en Cancún

“Qué malo, Jesús. Ni un mensaje me mandó”. Eso dice Yésica Sol Samoiloff que fue lo primero que pensó cuando se despertó en el hospital general de Cancún. Varios días después fue la hermana la que se encargó de darle la noticia: Jesús, su amigo, quien la acompañaba en la moto, había muerto en el mismo instante en que se produjo el choque con el Mercedes Benz que conducía una adolescente borracha y a toda velocidad.

El siniestro que casi le cuesta la vida a la joven marplatense ocurrió a fines del año pasado. Desde entonces, vivió una pesadilla: estuvo en coma varios días y fue intervenida quirúrgicamente en distintas oportunidades por la triple fractura que sufrió en una de sus piernas. Así pasó sus últimos meses en México hasta que esta semana pudo retornar a su ciudad, donde recibe la contención de la familia y los amigos.

“Tengo el celular explotado de mensajes. Me da risa porque siempre fui re perfil bajo en las redes, no me gustaba que la gente supiera mi nombre y ahora todo el mundo parece que me conoce por lo que me pasó. Hasta me reconocieron en la cola del avión que me tomé para volver a Argentina. Desde que llegué, sigo recibiendo a mis amigas cada media hora prácticamente y por ahora en eso estoy, ocupada con las amistadas”, cuenta Samoiloff, que no deja de sonreír.

Samoiloff salvó su vida de milagro.

Al abrirle las puertas de su casa a 0223, la modelo de 33 años se muestra muy consciente de la situación extrema que vivió en su travesía por la tierra mexicana. “Me acuerdo que en el hospital llegué a ver una cosa negra que me habían puesto para chuparme el pus. Tenía 12 litros de pus en la pierna y por eso decían que me la iban a cortar y cada tres o cuatro días me tenían que hacer una operación”, recuerda, y agrega: “Te da bronca: de un momento estás bien, estás caminando ,y de golpe te despertás en el hospital y estás toda rota”.

Yésica, de todos modos, elige enfocarse en la proceso de recuperación que le queda por delante para volver a caminar por sus propios medios. Hoy está en silla de ruedas y se moviliza con muletas. Los médicos le dijeron que la rehabilitación le llevará, por lo menos, un año, pero ella se muestra confiada en terminar mucho antes. El lunes, por lo pronto, ya tiene fecha para dar sus primeros pasos en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps). “Sé que voy a tener que pasar por mil médicos, muchos estudios de la cabeza y de la pierna pero espero dejar todo esto pronto. La pierna no me duele, solo se me acalambra cuando duermo y para hacer mucha fuerza”, asegura.

“Hay que lucharla”

Después de pasar por Perú y Colombia, Yésica Sol Samoiloff terminó en México pero su idea inicial era ir a Costa Rica. Sin embargo, decidió su rumbo de viaje porque ya conocía el país: había dos veces y siempre le “gustó mucho”. “Entré a México con 100 dólares y me tuve que poner a trabajar. Una chica me dijo que podía trabajar en el modelaje y con promociones y así podía pagar el alquiler y la comida. No me hice millonaria pero me podía mantener”, afirma.

En su paso por México, Samoiloff hizo trabajos como modelo.

La vida en Cancún anduvo bien hasta que seis meses después se produjo el fatídico siniestro. El miércoles 28 de diciembre, cerca de las 23, cuando la joven circulaba en una moto con Jesús, un amigo, fue embestida al llegar al cruce de una avenida por un Mercedes Benz conducido a toda velocidad por una chica de 14 años que estaba alcoholizada. A las pocas horas, la adolescente recuperó la libertad. “Esto que pasó fue a 8 cuadras de mi casa, en una avenida que es muy transitada pero como fue a la medianoche no había tanto tráfica y la chica que me chocó tuvo la posibilidad de manejar súper rápido porque pasó un semáforo en rojo”, rememora.

Mientras espera sortear cuanto antes el proceso de recuperación, la joven marplatense sabe que va a tener que prepararse para viajar otra vez a México y afrontar el proceso judicial que corresponde por el choque. “Ahora solo pienso en curarme y sentirme bien pero lamentablemente voy a tener que volver allá. Va a haber que lucharla para que haya Justicia”, afirma.