Atractiva cuarta fecha del Torneo "Emiliano Dibu Martínez"

Con tres equipos con puntaje ideal en la Zona A y otros dos en la B, todos pondrán en juego esa condición con diferentes exigencias. El que más en riesgo lo tiene, en la previa, es Alvarado, que se medirá con General Urquiza, de irregular comienzo, pero siempre un candidato a dar pelea. Ese será el duelo destacado de la A, mientras que en la B sobresale el cruce de Independiente y Círculo Deportivo en la Villa "Benedicto Gutiérrez". Otro choque interesante se dará en Atlético Mar del Plata, con el local ante Boca, en el encuentro que será transmitido por streaming por De Local Streaming, y la producción de El Aguante MDP y Rompiendo Redes. La jornada comenzará a las 12 con los partidos de Sexta División, a las 14 será el turno de las Quintas y el plato principal de Primera empieza a las 16.

Programa completo

Cancha de River

12hs. General Urquiza vs Alvarado (Olivares, S. Ruíz Díaz y Avero)

14hs. General Urquiza vs Alvarado (Avero, Olivares y S. Ruíz Díaz)

16hs. General Urquiza vs Alvarado (Mella, Avero y Olivares)

Cancha de Peñarol

12hs. Peñarol vs Racing (Melga, Silvero y Martínez)

14hs. Peñarol vs Racing (Martínez, Melga y Silvero)

16hs. Peñarol vs Racing (Contreras, Martínez y Melga)

Cancha de Deportivo Norte

12hs. El Cañón vs Almagro Florida (García González, Vega y Arrendazzi)

14hs. El Cañón vs Almagro Florida (Arrendazzi, García González y Vega)

16hs. El Cañón vs Almagro Florida (Llona, Arrendazzi y García González)

Cancha de Atlético Mar del Plata

12hs. Atlético MdP vs Boca (Ordóñez, Ríos y Samatán)

14hs. Atlético MdP vs Boca (Samatán, Ordóñez y Ríos)

16hs. Atlético MdP vs Boca (Millas, Samatán y Ordóñez)

Cancha de Boca

12hs. San Isidro vs Kimberley (Bravo, Alfonso y García)

14hs. San Isidro vs Kimberley (García, Bravo y Alfonso)

16hs. San Isidro vs Kimberley (Miranda, García y Bravo)

Cancha de Libertad

14hs. Libertad vs Los Andes (Foschi, C. Ruíz Díaz y Rodríguez)

16hs. Libertad vs Los Andes (C. Ruíz Díaz, Foschi y Rodríguez)

Cancha de Al Ver Verás

12hs. Al Ver Verás vs Cadetes (Rúa, Cajal y López)

14hs. Al Ver Verás vs Cadetes (López, Rúa y Cajal)

16hs. Al Ver Verás vs Cadetes (Cajal, López y Rúa)

Cancha de San Lorenzo

12hs. San Lorenzo vs Deportivo Norte (Gallo, Debrina y Chávez)

14hs. San Lorenzo vs Deportivo Norte (Chávez, Gallo y Debrina)

16hs. San Lorenzo vs Deportivo Norte (Debrina, Chávez y Gallo)

En Estación Chapadmalal

14hs. Chapadmalal vs Once Unidos (Costanzo, M. Núñez y Brizuela)

16hs. Chapadmalal vs Once Unidos (M. Núñez, Costanzo y Brizuela)

Cancha de Quilmes

12hs. Quilmes vs San José (Montero, G. Núñez y Gómez)

14hs. Quilmes vs San José (Gómez, Montero y G. Núñez)

16hs. Quilmes vs San José (Abboud, Gómez y Montero)

Cancha de Independiente

12hs. Independiente vs Círculo (Correa, Esquivel y Scuffi)

14hs. Independiente vs Círculo (Scuffi, Correa y Esquivel)

16hs. Independiente vs Círculo (Funes, Scuffi y Correa)

Cancha de Argentinos del Sud

12hs. Argentinos vs Nación (Ferreyra, Lunegro y D. González)

14hs. Argentinos vs Nación (D. González, Ferreyra y Lunegro)

16hs. Argentinos vs Nación (Lunegro, D. González y Ferreyra)

Cancha de Banfield

12hs. Banfield vs Unión (Oliver, Mayer y Ghiglione)

14hs. Banfield vs Unión (Ghiglione, Oliver y Mayer)

16hs. Banfield vs Unión (Mayer, Ghiglione y Oliver)

Cancha de Talleres

12hs. Talleres vs River (Campos, Baquero y Luxen)

14hs. Talleres vs River (Luxen, Campos y Baquero)

16hs. Talleres vs River (Baquero, Luxen y Campos)