De la pista de atletismo a liderar un equipo nominado a los Oscar

Eddie Soria es uno de los máximos exponentes marplatenses de arte digital en cine. Reconocido a nivel internacional por su participación en películas taquilleras como “Piratas del Caribe: el cofre de la muerte”, “El Gran pez”, “Como si fuera la primera vez”, “El laberinto del Fauno” y “El Hobbit”, entre otras. De visita en la ciudad para reencontrarse con sus familiares y amigos y presenciar la I Copa IAU Sudamericana de Ultramaratón 12 horas y 50 Km, el cineasta recordó sus inicios en el deporte y cómo fue su paso al detrás de escena de la industria del “séptimo arte”.

Eddie nació en Los Angeles el 21 de abril de 1971 pero junto a su familia se mudó a Mar del Plata en 1973 y en la ciudad pasó gran parte de su vida. “Llegue a los dos años, mis padres son marplatenses. Empecé muy chico en el atletismo, es el deporte que siempre lleve en mi corazón”, cuenta a Fotos viejas Mar del Plata Soria al tiempo que recuerda que comenzó a correr a los 11 años y “siempre estuve un poco vinculado al atletismo. Mis grandes amigos los hice en la pista y en el club Kimberley”, recuerda.

Para Soria, el cine era una materia pendiente y, tras la muerte de su padre se dijo “Es ahora o nunca”, dejó su carrera dentro de una gran cadena hotelera internacional y comenzó a probar suerte en la industria. “Me costó bastante entrar a trabajar. Sony me dio la primera oportunidad. Tuve la suerte de caer en el momento justo y empecé a trabajar como asistente en “El Gran Pez”, después borrando la basura digital de El hombre araña y no paré”, dijo.

Con participación en 73 films, Soria confiesa que pese a que “Ávatar, The Way of Water”, film del que formó parte se quedó con el Oscar a mejor efecto visual, él tenía toda su ilusión en que “Pantera negra: Wakanda por siempre” se quede con el galardón ya que es el primer film que lo tiene como líder de equipo. “Pero Ávatar es Ávatar”, resume al tiempo que sostiene que en el caso de la terna “Efectos”, no es una persona la que gana sino todo el equipo de trabajo.

Consultado sobre si tiene alguna película “predilecta”, Soria asegura que todos los proyectos “son diferentes y tienen su trabajo arduo”, dijo. “Por ejemplo El Hobbit llevó muchísimo trabajo. El gran pez fue muy especial, yo era asistente y Tim Burton dirigía y todavia lloro cuando veo Spiderman", recuerda.

El hombre araña fue la primera y todavia lloro cuando la veo”, enumera el hombre radicado en Nueva Zelanda, donde trabaja como artista plástico superior especializado en rotoscopía -técnica de animación muy antigua que consiste en re-dibujar o calcar un fotograma teniendo otro como referencia- periódicamente visita la ciudad en la que transitó toda su infancia y adolescencia.

Como artista digital, el primer trabajo de Eddie fue en Spiderman 2, allí comenzó a perfeccionar la rotoscopía y pinturas en dos dimensiones, fue una post producción de medio año, donde trabajó durante mucho tiempo en una escena en la que tuvo que corregir un error en el traje del personaje. El equipo de efectos visuales de esta película gan{o el Oscar. Otro de los hitos de su carrera fue "Sin City, La Ciudad del Pecado", donde realizó la composición entera de las escenas.