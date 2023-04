Alvarado se aferró muy temprano al punto y se quedó sin nada

La seguidilla de partidos no terminó de la mejor manera para Alvarado, porque encontró un rival golpeado, con DT interino, logró ponerse en ventaja, pero no supo cuidarlo, dio ventajas y All Boys, con más empuje que juego, se lo dio vuelta, y le ganó 2 a 1 en Floresta por la décima fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

En el primer tiempo, Alvarado fue pragmático. Tuvo poco la pelota, pero fue efectivo en ataque. Intentó no dejar espacios en el fondo y tuvo una notable actuación de Juan Manuel Lungarzo cuando lo llamaron a trabajar. El arquero sacó un tiro libre de Ibáñez que tenía destino de ángulo derecho y "salvó" un despeje de Berra fallido con un manotazo salvador sobre su izquierda. Ávalos tuvo la más clara cuando la defensa, desconcentrada, no vio que le jugaron rápido un tiro libre, pero tenía poco ángulo, el "1" achicó bien y en su afán de ponerla esquinada la tiró afuera. Del otro lado, un zurdazo de Fernández que se perdió cerca, y el gol. Que llegó a los 27', desde un saque de arco, la peinó Albertengo y después fue un unipersonal de Ramírez, que enganchó para la zurda, después para la derecha, y terminó punteando por debajo del cuerpo de Mitre que salía desesperado.

La mitad del trabajo estaba hecha y el nerviosismo de la gente de All Boys era evidente. Lo salvaba tener en el banco un hombre de la casa como Darío Stefanatto, pero el foco se ponía en los jugadores. Sin embargo, se les pasó rápido, porque no se habían terminado de acomodar después del entretiempo, cuando llegó el empate. Un pase filtrado para Morales encontró muy separados a Bettini y Berra, el delantero se filtró, se acomodó para la derecha y definió fuerte para superar la resistencia de Lungarzo.

Empezó otro partido. De ida y vuelta. Albertengo hizo una gran jugada individual por derecha, pero no le pudo dar fuerza al zurdazo que controló sin problemas el "1" y Lungarzo volvió a decir presente para salvar otro despeje fallido de Berra. Faltaba mucho y Alvarado se retrasó demasiado. Ya no se acercaba a Mitre y jugaba cada vez más cerca de su área. Pero a los 71', después de un tiro libre rechazado, salieron del área sin marca, la pelota volvió sobre el segundo palo y Juan Pablo Zárate recibió demasiado libre, se acomodó y fusiló para sentenciar el 2 a 1. El resto estuvo demás. Aunque Vigevani intentó sumar gente en ataque, ya no llegó al arco rival, All Boys tuvo alguna otra chance pero no se descuidó, lo cerró bien y festejó como un título su primer triunfo como local en la temporada ante un Alvarado que volvió a quedar en deuda en el juego.