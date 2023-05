Ya está disponible la edición Aniversario Daft Punk 

Tras el lanzamiento de The Writing of Fragments of Time y GLBTM (Studio Outtakes), Daft Punk presenta Random Access Memories 10th Anniversary Edition, una edición ampliada y en forma de celebración de su icónico album cinco veces ganador de los premios Grammy y galardonado doble Platino.

Con 35 minutos de música inédita en 9 tracks, Daft Punk comparte por primera vez outtakes, demos y canciones jamás escuchadas de las sesiones de grabación originales de Random Access Memories. Los nuevos tracks se describen en detalle en el siguiente análisis pista por pista.

Como se señala en su título, "Infinity Repeating (2013 Demo)" fue grabado hace diez años durante las sesiones de Random Access Memories en los estudios Conway Recording Studios en Los Ángeles y Electric Lady Studios en Nueva York. Fue creado antes de “Instant Crush" con Julian Casablancas, colaboración certificada por la Riaa que se convirtió en una de las favoritas de los fanáticos en el álbum original.

Apodada como la última canción de Daft Punk, "Infinity Repeating (2013 Demo)" tiene una calidad de ensueño, etérea y jazzística. Dice Casablancas sobre la pista "Es un poco más extraña y más jazz moderno en cuanto a acordes que las otras en el disco. Simplemente se desplaza hacia arriba como un patrón: es un ciclo de cuatro medios pasos que se mueve hacia arriba en la repetición, quería que Stevie Wonder la cantara. De alguna manera también tiene vibra de verano en la isla".

Para celebrar el aniversario y el lanzamiento del álbum, AR Studi de Snapchat ha creado "Daft Punk: Memories Unlocked", una serie de experiencias de realidad aumentada nunca antes vistas para los fanáticos de todo el mundo. La experiencia de tres partes abarca una revelación de pista generada por AR personalizada de "Horizon", una búsqueda del tesoro global en 10 ciudades alrededor del mundo en lugares icónicos señalados por sus coordenadas GPS, y una extensa campaña de vallas publicitarias fuera de casa en París, Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México, Sydney, Londres, Liverpool y Berlín que contiene una experiencia exclusiva de Argentina a través de código QR.

Diez años después de su lanzamiento, Random Access Memories continúa atrayendo fanáticos. Las nuevas certificaciones de la RIAA incluyen 2x en Platino por el álbum y también en una gran cantidad de singles como: "Doin' It Right" feat. Panda Bear que obtuvo el galardón oro, el hit mundial "Get Lucky" que logro ser 8x Platino y también "Instant Crush" feat. Julian Casablancas que logró ser platino junto con "Lose Yourself to Dance" feat. Pharrell Williams.