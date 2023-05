El empate de Alvarado-Almagro, en fotos

Alvarado no pudo sumar de a tres y se fue con un sabor amargo del "José María Minella", aunque hubo cosas positivas, casi no sufrió jugadas de peligro en contra y generó las suficientes para merecer ganar el partido y no las pudo aprovechar. Osvaldo Nartallo dirigió su cuarto partido en la máxima categoría del ascenso y no conoce la derrota (1 victoria y 3 empates). Con la firma de la rescisión de César Vigevani, la dirigencia quedó liberada para la contratación de un nuevo DT, por lo que esta semana puede haber definiciones. Mientras, el entrenador interino comenzará a trabajar pensando en la visita al puntero Agropecuario, el sábado a las 14 en Carlos Casares. Mientras, te dejamos las mejores imágenes de una tarde soleada en el Minella.