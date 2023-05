Video: el descontrolado monólogo de Yanina Latorre contra los que la tratan de mentirosa

En medio de su polémica pelea con Estefi Berardi, quien la acusó la semana pasada de tratar mal a sus compañeras y empujar a varias a que se fueran de "LAM" por su agresividad al aire, Yanina Latorre tuvo este martes por la noche un tremendo monólogo en el arremetió contra María Fernanda Callejón, a quien ya había destrozado en las redes, y sus compañeros en el ciclo que conduce Pablo Duggan en C5N, donde la trataron de mentirosa.

Cerca del final del programa, Ángel de Brito le dio el espacio para que se defendiera de los dichos de Callejón, que hace pocos meses fue panelista de "LAM" y dijo el lunes que ella daba fe de que Latorre no siempre dice la verdad, tal como ella se jacta, porque había mentido sobre ella y la traicionó al dar información falsa sobre su divorcio.

“Vamos a ordenarnos. Fernanda Callejón, tenés un problema con tu vida privada. Karina Iavícoli tuvo una primicia que eran los chats de tu marido con otra mujer y enloqueciste. Era válido porque nos ha pasado a todos. Viniste acá y la mataste. Te apoyamos, pero yo defendí periodísticamente a Karina”, dijo la polémica panelista, que fue enfureciendo a medida que avanzaba en un monologo que duró casi cinco minutos.

"Vos fuiste muy amiga de Diego (Latorre), cuando eran jóvenes, cuando vos eras amante de (Guillermo) Coppola...amante, no novia, porque él estaba casado. O sea que yo sí tengo el culo limpio y soy una señora, y vos no. Después de estar en "LAM", empezaron a salir por todos lados rumores de tu separación. Vos lo negaste, esta bien, cada uno tiene sus procesos y vos tenías una crisis”, continuó Latorre con la fulminante declaración que hizo en el ciclo que conduce Ángel de Brito.

“A los tres días tu marido, la escribana y todos los papeles de que el tipo te había pedido el divorcio, lo mostramos acá y eso te calentó reina. No sé en qué te traicioné, nunca conté ningún secreto tuyo y era data. No me mates a mí como mensajera, matá al que lo mandó. Yo no compito con vos ni con nadie porque yo en lo mío soy buena, que es dar data, tengo mi propio showcito y mi manera de comunicar”, explicó cada vez más enojada.

Como Callejón la atacó metiendo a Natacha Jaitt al recordar el amorío que la conductora radial tuvo con Diego Latorre, Yanina arrenetió. “Yo no ventilé mi vida privada, me la ventilaron. Y una mujer de tu edad, de casi 60 años, le tendría que dar vergüenza haber pasado por lo mismo y tirarme un cuerno por la cabeza. ¿Te jode tanto que pudimos salir adelante y por ahí vos no en tu matrimonio, y que yo perdoné a mi marido y estamos bien?. Natacha no está para defenderse o hablar”.

Al cierre de su extenso y picante monólogo, habló de la vida profesional. “¿Vos querés decir que soy famosa por cornuda? No, boluda, soy famosa porque tengo talento y laburo todos los días. Estoy en dos programas. No fui amante de nadie. no le chu… la pi… a nadie. No me dieron ni un panel ni una obra de teatro por coj… Todo me lo gané con talento y sola, no sé si vos podés decir lo mismo. Y acá se terminó el tema. Vos, la pautera chorra de (Julia) Mengolini, la inútil de Chipi (Anchipi) y el vendido de (Pablo) Duggan me tienen la conch... seca. Me tienen los huevos por el piso, aprendan a laburar. Les mando un beso”, concluyó Yanina Latorre, y luego se peleó con Estefi Berardi, su archienemiga en el panel de "LAM".