Buscan a Kevin: se despidió de su mamá con un beso y hace 2 días no saben nada de él

Una familia marplatense busca desesperadamente a su hijo, Kevin Vidal (14), que el pasado martes 16 de mayo se fue de su casa -en el barrio Las Américas- a visitar a un amigo y desde ese momento nadie sabe nada de él.

En diálogo con 0223, Yohana, mamá del adolescente, contó que el martes, el nene había regresado junto a su papá del colegio y que apenas llegó, le dijo que iba a ver a un amigo y desapareció.

“El papá lo trajo tipo cinco y cuarto de la tarde de la Técnica 4 de Jara y Maipú, dejó la mochila, me dio un beso y me dijo `ahora vengo, voy a lo de Maxi´, un amigo que vive a 5 cuadras. Encima me recordó que al otro día teníamos que ir a anotarlo a fútbol al Club Alvarado. Se fue y ese ratito se hizo una hora, dos... y yo a las 8 salí a buscarlo porque era de noche. Hay gente que lo vio en el barrio Belisario Roldán con otro pibe. Nunca hizo algo así, de irse y no mandarme ningún mensaje”, contó con desesperación la mujer.

Yohana advirtió que la familia pudo hablar con personas que lo vieron en Belisario Roldán, que se encuentra a varias cuadras de su casa y le comentaron que lo vieron esa noche. “Me dijeron que tenía una gorra, que no es la de él y también yo vi a un pibe que tenía puesta su misma ropa, que era un buzo con la punta del cordón quemada”, describió la mujer, con preocupación.

Según el relato de la familia, que realizó la denuncia por averiguación de paradero en la comisaría undécima, Kevin no llevaba celular, ni gorra y vestía con un buzo gris con letras celestes y cordón celeste, campera deportiva roja de River y pantalón negro de acetato.

Cualquier información para dar con su paradero, favor de comunicarse al 2233000928 o al 911.