Analizan mudar el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil a Tribunales

A la espera de un plan integral para mejorar las instalaciones, lugares de trabajo y con la posibilidad de contar con una ciudad judicial cada vez más lejana, la decisión de la Corte bonaerense de comprar dos casonas para mudar las tres Salas que integran la Cámara de Apelaciones generará una mudanza de otras dependencias sobre las que reina, incluso para los propios funcionarios, un desconocimiento casi absoluto.

Ingreso de la Villa de Bary. (Foto: 0223).

Sin fecha definida, las tres salas de la Cámara dejaran libre el entrepiso y parte de los pisos 1 y 2 del edificio central de Brown y Tucumán. Los cinco jueces –al día de hoy existen cuatro cargos vacantes- y los empleados se mudarán a las Villas Devoto y de Bary que costaron aproximadamente dos millones de dólares y que están ubicadas en Buenos Aires y Brown.

Las fuentes consultadas por 0223 confirmaron que la idea es llevar al lugar que dejan libre los Juzgados de Garantías y de Juicio del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil que funcionan en un edificio ubicado en La Rioja entre Bolívar y Colón. “Las fiscalías y defensorías del Fuero que alquilan edificios en las inmediaciones de ese lugar no tendrían cambios. Se alquilaron para estar cerca y ahora quedarían lejos”, indicaron.

Una particularidad más de la decisión inconsulta de la Corte para utilizar el dinero que, según la Asociación Judicial Bonaerense, sobró porque se sub ejecutaron partidas, es que no se tuvo en cuenta la existencia de alcaidías y traslado de detenidos. “Las casonas no tienen espacio para el alojamiento momentáneo de detenidos que pueden tener participación en algunas audiencias por lo que deberían ir caminando esos cien metros desde el playón de Tribunales”, explicó un funcionario de carrera a este medio.

Desacuerdo y malgasto

El secretario general de la AJB Mariano Fernández, explicó a este medio que cuando se alquiló a estrenar el edificio del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil se tuvo en cuenta que reunía todas las condiciones porque tenía espacio para las salas de audiencia y en cada piso se podía distribuir cada juzgado.

“Luego del visto bueno y confirmar que registraba con las condiciones de seguridad e higiene, el Ministerio Público alquiló dos edificios en la inmediaciones para que todo el Fuero tenga cierta funcionalidad”, explicó.

Fernández reconoció que en la sede de la calle La Rioja se improvisó la construcción de la alcaidía y que la posible mudanza no cumpliría con la ley que prohíbe el contacto entre detenidos menores y mayores.

Por su parte, funcionarios del Fuero reconocieron que desde hace un mes se está hablando de una posible mudanza y dijeron que nada se sabe acerca de las obras necesarias para acondicionar la posible mudanza.

El espacio que dejó libre el Banco Provincia está sin utilizar.

La decisión de compra de la Corte deja al descubierto la falta de previsión y consulta a los trabajadores y funcionarios de este Departamento Judicial. En ese sentido puede incluirse la negativa de realizar con recursos propios la creación de una sala de audiencias en el espacio que el Banco Provincia liberó en el entrepiso y el fracaso del llamado a licitación por 18 millones de pesos para su construcción.

Si la idea original del traslado del Fuero al entrepiso, primer y segundo piso de Tribunales se cumple, el edificio de calle La Rioja se seguiría alquilando y podría recibir a los Juzgados Civiles y Comerciales que están en pésimas condiciones en Brown 2241 y Brown 2257.

“Esos dos edificios son alquilados más allá que un informe de la Dirección de Sanidad que no recomendaba su alquiler y ocupación”, concluyó Fernández.