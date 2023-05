Nico González fue figura en la Fiorentina que definirá la Conference League

Nicolás González marcó los dos goles con los que su equipo Fiorentina derrotó, de visitante, a Basilea, por 3 a 1 y se convirtió en finalista de la UEFA Conference League, donde enfrentará al West Ham inglés del también argentino Manuel Lanzini.

En el partido de ida los suizos se impusieron 2 a 1, por lo que con el resultado de los 90 minutos regulares de 2 a 1 el global quedo 3 a 3 y debieron jugar la prórroga. Y allí fue que la “Fiore” selló su clasificación al estadio Edén Arena, de Praga, donde la final se jugará el 7 de junio. A los 35 minutos del primer tiempo el equipo violeta tuvo un córner desde la derecha de su ataque, y Cristiano Biraghi ejecutó muy bien para que el argentino emergiera entre varios defensores y cabeceara directo al gol. En el segundo tiempo, a los 10 minutos Zeki Amdouni empato el cotejo, pero a los 27 cayó un centro en el área del Basilea, la pelota hizo una carambola entre dos defensores y el ex Argentinos Juniors la tomó de aire y fusilo al arquero local. En el segundo tiempo del alargue el checo Antonin Barak selló la clasificación del equipo italiano. En Fiorentina el ex River Plate, Lucas Martínez Quarta estuvo en el banco de suplentes, pero no ingresó.

El otro finalista es West Ham, que derrotó, de visitante, a AZ Alkmaar, de Países Bajos, con gol del español Pablo Fornals. Con este resultado los ingleses redondearon un global de 3 a 1. El partido se disputó en el AFAS Stadion de la ciudad neerlandesa de Alkmaar, ubicada a 42 kilómetros de Amsterdam. En el visitante el argentino Manuel Lanzini estuvo en el banco, pero no ingresó. El actual campeón de la Conference League es Roma, que por ganar el torneo clasificó a la siguiente edición de la Liga de Europa.