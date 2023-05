Reapareció el Banco Central y los dólares financieros retrocedieron en el mercado

El BCRA compró US$ 101 millones en el mercado de cambios y lleva once ruedas con saldo positivo.

El Banco Central reapareció este viernes en el mercado mayorista y los dólares financieros retrocedieron, en el marco de la estrategia del Ministerio de Economía de restar previsibilidad a quienes especulan con las divisas. El dólar blue subió tres centavos, a $489

El BCRA compró US$ 101 millones en el mercado de cambios y lleva once ruedas con saldo positivo: acumuló US$ 150 millones faltando seis jornadas en el mes. Por dólar agro, se registraron operaciones por US$ 151 millones y el acumulado en esta tercera etapa supera los US$ 3.000 millones.

Los dólares financieros operaron con bajas tras anotar su mayor suba en casi 10 meses en la jornada anterior (avanzó casi $30), luego de que cesara la intervención en este mercado.

Este viernes se retomó la presencia del Central y los dólares financieros retrocedieron. Los inversores siguen expectantes respecto de novedades sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a días de conocerse la decisión de vicepresidenta Cristina Kirchner de no ser candidata en las próximas elecciones.

El dólar "Contado con Liquidación" (CCL) -operado con el bono GD30- bajó 15 centavos a $478,83. Así, la brecha se ubica en el 105,7% con el tipo de cambio oficial. A su vez, el dólar MEP retrocedió $4,46 (-0,9%), a $469,04. En consecuencia, la brecha se ubica en el 101,5%.

Los dólares financieros habían saltado el jueves tras una indicación del ministro de Economía, Sergio Massa, de no intervenir, por considerar que algunos operadores estaban realizando maniobras especulativas con la divisa.