Se conocen los primeros clasificados en el torneo "Emiliano Dibu Martínez"

En el nuevo horario de las 15.15, este sábado se disputará la décima fecha del Torneo "Emiliano Dibu Martínez" de la Liga Marplatense de Fútbol, donde ya podrán conocerse a los primeros clasificados a la Zona Campeonato.

En la zona 1, Alvarado, con 22 puntos y un cotejo pendiente ante Almagro Florida, visitará a Boca (12); mientras que el líder Atlético Mar del Plata (23) será local ante San Isidro (10). El "Torito" y el "Decano" accederán a la siguiente instancia con apenas un empate. Mientras que el campeón Kimberley (20) lo hará si vence a Florida.

En la zona 2, Círculo Deportivo completó su partido con San José el domingo pasado con triunfo 4-1 y se convirtió en uno de los cuatro líderes. El "Papero" recibirá a Deportivo Norte (13), desde las 15.30 (único partido en este horario). Un triunfo también le dará la clasificación, que también podrían alcanzar los otros punteros del grupo, Banfield, Quilmes y River.

Programación

Zona 1

Boca vs. Alvarado (en Boca)

Racing vs. Juventud Unida de Batán (en Al Ver Verás)

Almagro Florida vs. Kimberley (en Argentinos)

El Cañón vs. Libertad (en Deportivo Norte)

General Urquiza vs. Cadetes (en River)

Atlético Mar del Plata vs. San Isidro (en At. MdP)

Peñarol vs. Al Ver Verás (en Peñarol)

Posiciones: Atlético Mar del Plata 23; Alvarado (-1) 22 puntos; Kimberley 20; Libertad…16; El Cañón…13; General Urquiza…13; Boca....12; Juventud Unida…12; San Isidro…10; Almagro Florida (-1)...8; Peñarol..7; Al Ver Verás…6; Cadetes…4; Racing…4

Zona 2

San Lorenzo vs. River (en S. Lorenzo)

San José vs. Nación (en Banfield)

Once Unidos vs. Unión (en O.U.)

Quilmes vs. Banfield (en Quilmes)

Independiente vs. Argentinos del Sud (en Indep.)

Chapadmalal vs. Talleres (en Chapadmalal)

15.30 Círculo Deportivo vs. Deportivo Norte (en Otamendi)

Posiciones: Banfield…20 puntos; Quilmes…20; River 20; Círculo Deportivo 20; Once Unidos…19; Independiente…18; Argentinos del Sud…17; Deportivo Norte…13; Nación 7; San José...6; Chapadmalal…6; Talleres…4; San Lorenzo…3; Unión…0